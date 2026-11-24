Türkiye genelinde sıfır atık bilincinin yaygınlaştırılması, çevresel sürdürülebilirliğin güçlendirilmesi ve iklim değişikliğiyle mücadelede yerel düzeyde ortak bir yaklaşım geliştirilmesi amacıyla Sıfır Atık Vakfı tarafından yürütülen "Türkiye Sıfır Atık, Çevre ve İklim Değişikliği Çalıştayları" gerçekleştirildi.

Sıfır Atık Hareketi Kurucusu, Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan'ın öncülüğünde şekillenen sıfır atık vizyonu doğrultusunda, 81 ili kapsayan çalıştay programları sürüyor. Bu çerçevede "Yerelden Ulusala İsraf, Atık ve Kaynak Yönetimi" yaklaşımı ile Elazığ Sıfır Atık Çalıştayı gerçekleştirildi. Türkiye genelinde sıfır atık bilincinin yaygınlaştırılması, çevresel sürdürülebilirliğin güçlendirilmesi ve iklim değişikliğiyle mücadelede yerel düzeyde ortak bir yaklaşım geliştirilmesi amacıyla Sıfır Atık Vakfı tarafından yürütülen "Türkiye Sıfır Atık, Çevre ve İklim Değişikliği Çalıştayları" özel bir otelde yapılan programla başladı. Programda, sıfır atık, çevre ve iklim değişikliği alanındaki yerel çalışmalar ele alınırken farklı sektör ve çalışma alanlarından paydaşların katılımıyla tematik masa toplantıları gerçekleştirildi. Kaynakların verimli kullanılması, israfın önlenmesi, atıkların etkin yönetimi, doğal varlıkların korunması ve sürdürülebilir çevre politikalarının geliştirilmesine yönelik değerlendirmeler ve Elazığ'ın yerel ihtiyaçlarına uygun çözüm önerilerinin geliştirilmesi hedeflendi.

Elazığ Vali Yardımcısı Muhammed Sait Baytok, "İçinde bulunduğumuz çağda, çevre kirliliği, iklim değişikliği, doğal kaynakların bilinçsiz tüketimi ve atık yönetimi yalnızca belirli kurumların değil, toplumun her kesiminin üzerinde düşünmesi ve sorumluluk alması gereken önemli konular haline gelmiştir. Elazığ'ımızın doğal güzelliklerini, su kaynaklarını ve çevresel değerlerini korumak hepimizin ortak görevidir. Bu konuda kamu kurumlarımızın, yerel yönetimlerimizin, sivil toplum kuruluşlarımızın ve vatandaşlarımızın iş birliği içerisinde hareket etmesi büyük önem taşımaktadır. Doğa bize miras değil, gelecek nesillere emanettir. Unutmayalım ki çevreyi korumak sadece kurumların değil, hepimizin ortak sorumluluğudur. Küçük gibi görünen adımlarımız, yarınlarımız için büyük farklar oluşturacaktır" dedi.

Fırat Üniversitesi'nin 40 bini aşkın öğrenci, 6 bini de aşkın akademik ve idari personeliyle yaklaşık 50 bin kişiyle büyük bir aile olduğunu aktaran Fırat Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Yılmaz, "Bu noktada uygulanan politikaların sahaya dönüşleri için güzel bir alandır. Fırat Üniversitesinde sıfır atıkla ilgili neler yapılıyor. Birinci olarak eğitim ve öğretim faaliyetlerinde bütün öğrencilerimize bu konuda farkındalık oluşturulmasıyla ilgili bütün bölümlerimizde derslerde bununla ilgili müfredatlar ekleniyor. Bu bizim için mutluluk verici. İkinci olarak araştırma ve geliştirme faaliyetleri, daha çalıştayımız başlamadan sıfır atık yöneticileriyle ortak projeler hakkında görüştük. İnşallah bu çalıştaydan güzel sonuçlarla bilimsel çıktılar elde edilecektir. Üniversitemizde yürütülmekte olan bilimsel çalışmalar kapsamında da Ar-Ge faaliyetleri gerçekleştirilmektedir. Fırat Üniversitesi Türkiye'de ki 20 araştırma üniversitesi etiketine sahip üniversitelerden bir tanesidir. Bu kapsamda da özellikle sürdürülebilirlik, sıfır atık, yeşil dönüşüm hatta ikiz dönüşümle ilgili çok ciddi çalışmalar yapılmaktadır. Bunların çıktıları da zaman zaman gerek bilimsel çalışmalarda gerekse de nitelikli çıktılar olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu da bizi ayrıca mutlu etmektedir" ifadelerini kullandı.

Tarım ve Orman İl Müdürü Saadettin Taşkesen, "Dünyadaki nüfus artışı ve tüketimdeki alışkanlıklarımız, iklim değişikliği, su ve toprakla olan ilişkimiz, enerji ve gıda kaynaklarının üzerinde çok önemli bir baskı oluşturuyor. Dolayısıyla 2017 yılından başlayarak bugüne kadar aralıksız ve değerli çalışmalarla sıfır atık hareketi, kaynağından araştırmayı geri kazanmayı ve yeniden kullanmayı hedef alırken üretimden tüketime her aşamada israfı önlemeyi ve kaynakları verimli bir biçimde kullanmak zorundayız. Burada aslında dikkat etmemiz gereken hususlardan birisi, izlenebilirliğini oluşturamadığımız hiçbir gıdayı, tüketebilir bir forma dönüştürmemiz mümkün değildir. Bu doğadaki bütün kaynaklarımız açısından da böyledir. İsrafı önlemeyi, kaynaklarımızı ekonomik bir şekilde kullanabilmeyi öncelik haline getirmemiz lazım. Bütün bunların içerisinde en çok etkilenen tarım sektörüdür. Gıdamızın tamamının kaynağı, toprak, tarım, doğa ve iklimdir. Bizim, sıfır atıkla olan mücadelemizin temel amaçlarından birisi de bu kaynaklarımızı en temiz halde ve kullanılabilir halde tutmaktır" cümlelerini kullandı.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Fatih Önalan ise "Günümüzde çevre sorunları, iklim değişikliği, doğal kaynakların hızla tükenmesi ve artan atık miktarları, yalnızca belirli ülkelerin veya belirli toplumların değil, bütün insanların ortak meselesi haline gelmiştir. Artık çok iyi biliyoruz ki çevreyi korumak yalnızca bugünün ihtiyaçlarını karşılamak değil, gelecek nesillerin sağlıklı, temiz ve yaşanabilir bir dünyada hayatlarını sürdürebilmelerini güvence altına alabilmektir. Bu anlayışla Emine Erdoğan'ın himayelerinde 2017 yılında başlatılan sıfır atık projesi, ülkemizde çevre bilincinin geliştirilmesi açısından önemli bir dönüşümün başlangıcı olmuştur. Sıfır atık yaklaşımı, atıkların yalnızca toplanması ve geri dönüştürülmesinden ibaret değildir. Esas olan atığın oluşmadan önlenmesi, israfın azaltılması, kaynakların verimli kullanılması, yeniden kullanılması ve döngüsel ekonomi anlayışının hayatın her alanına yerleştirilmesidir. Bu yönüyle sıfır atık sadece bir çevre projesi değil, bir yaşam kültürü, sorumluluk bilinci ve gelecek nesillere aktaracağımız ortak bir emanettir" sözlerini kullandı.