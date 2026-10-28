Elazığ Sivrice'de nesli tükenmekte olan benekli semenderi Erhan İnan görüntüledi - Son Dakika
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Elazığ Sivrice'de nesli tükenmekte olan benekli semenderi Erhan İnan görüntüledi

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Elazığ Sivrice\'de nesli tükenmekte olan benekli semenderi Erhan İnan görüntüledi
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Elazığ Sivrice\'de nesli tükenmekte olan benekli semenderi Erhan İnan görüntüledi
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Elazığ'ın Sivrice ilçesine bağlı Ilıncak köyünde yaşayan Erhan İnan, evinin önünde nadir görülen sarı benekli semenderi fark edip cep telefonuyla görüntüledi. Uzmanlar, bu tür canlıların doğaya salınmasının biyolojik denge için kritik önemde olduğunu vurguluyor.

Elazığ'da nesli tükenme tehlikesi altında bulunan benekli semender görüntülendi.

Elazığ'ın Sivrice ilçesine bağlı Ilıncak köyünde yaşayan Erhan İnan, evinin önünde nadir görülen sarı benekli semenderi fark etti. Ardından cep telefonunu çıkaran İnan, semenderi görüntüledi.

Sarı semenderler, ekosistem için önemli canlılar arasında yer alıyor. Uzmanlar, benzer durumlarda hayvanların doğaya salınmasının biyolojik denge açısından kritik önemde olduğunu vurguluyor.

Kaynak: İHA
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