Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Erciyes Kayak Merkezi'nde öğle saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oldu.

Şehir merkezinde aralıklarla etkisini sürdüren sağanak yağış, yüksek yerlerde yerini kara bıraktı. Bu yerlerden biri olan Erciyes Dağı da kar yağışından nasibini aldı. Kar yağışı nedeniyle bölge beyaza bürünürken, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ekipleri de yol üzerinde temizlik çalışması yaptı.