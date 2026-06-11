Eskişehir'de Yol Çöktü, Trafik Tehlikeye Girdi - Son Dakika
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Eskişehir'de Yol Çöktü, Trafik Tehlikeye Girdi

Eskişehir\'de Yol Çöktü, Trafik Tehlikeye Girdi
11.06.2026 18:37
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Odunpazarı'nda asfalt yoldaki çökme sürücülere zor anlar yaşattı, onarım bekleniyor.

Eskişehir'de asfalt yolda çökme meydana geldi, sürücüler zor anlar yaşadı.

Odunpazarı ilçesi Kırmızıtoprak Mahallesi Ercan Sokak'taki asfalt yolda henüz bilinmeyen sebeple çökme yaşandı. Yolun ortasına oluşan ve altta akan suyun görülebildiği derin çukur, trafik güvenliğini tehlikeye düşürdü. Çevredeki vatandaşlar, bir kaza yaşanmaması amacıyla çukurun önüne taş koydu. Durum ilgili kurumlara bildirilirken, yolun onarılması bekleniyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Odunpazarı, Eskişehir, 3. Sayfa, Trafik, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Eskişehir'de Yol Çöktü, Trafik Tehlikeye Girdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Salih Barut Salih Barut:
    yazık be bu işler hep böyle oluyo! bir problem fark edilince çok geç kalınıyo ve vatandaş pahasına çözülüyo! umarım en azından çabuk onarırlar ama biliyoruz ya şu işlerin uzaması da ayarında! 0 0 Yanıtla
  • Derya Koç Derya Koç:
    şehirde yaşamak zaten zor iken bi de yollar çöküyo mu ya bu kadarı da fazla bence ercan sokak tarafında sürücüler gerçekten tehlikeli bir durumla karşılaşmışlar onarımın çabuk bitmesi lazım başka sorun çıkmasın 0 0 Yanıtla
  • Harun Haydaroğlu Harun Haydaroğlu:
    böyle şeyler olunca insanın morali bozuluyo valla bizim nesil bu kadar ihmal görmeyi hak etmedi 0 0 Yanıtla
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