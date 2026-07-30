Gülpınar Hilvan’da temas ve incelemelerde bulundu

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, Hilvan ilçesinde bir dizi temas ve incelemede bulunarak kamu kurumları, yerel yöneticiler ve vatandaşlarla bir araya geldi. İlçede yürütülen çalışmaların değerlendirildiği ziyaretlerde, devam eden yatırımlar ve geleceğe yönelik projeler masaya yatırıldı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, Hilvan programı kapsamında ilk olarak Hilvan Kaymakamı Zafer Şahin'i makamında ziyaret etti. Gerçekleştirilen görüşmede ilçenin mevcut durumu, devam eden kamu yatırımları ve planlanan projeler hakkında istişarelerde bulunuldu. Başkan Gülpınar, misafirperverliklerinden dolayı Kaymakam Şahin'e teşekkür ederek, kurumlar arası iş birliğinin önemine dikkat çekti.

Daha sonra Hilvan Belediye Başkanı Serhan Paydaş ve belediye meclis üyeleriyle bir araya gelen Gülpınar, ilçede yürütülen hizmetler ve yatırım projeleri hakkında değerlendirmelerde bulundu. Görüşmede, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ile Hilvan Belediyesi arasındaki iş birliğinin güçlendirilerek sürdürülmesi konusunda fikir birliğine varıldı. Ziyaret kapsamında, Hilvan'a kazandırılan hizmetlerden dolayı Gülpınar'a Belediye Başkanı Serhan Paydaş tarafından plaket takdim edildi.

Hilvan ziyaretinde vatandaşlarla da buluşan Gülpınar, hemşerilerinin talep ve önerilerini dinledi. Vatandaşlarla samimi sohbetler gerçekleştiren Gülpınar, hizmet anlayışlarının temelinde insan odaklı belediyeciliğin bulunduğunu belirterek, Şanlıurfa'nın tüm ilçelerine eşit hizmet götürme anlayışıyla çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.

Program kapsamında ilçede tamamlanan ve devam eden yatırımları da yerinde inceleyen Gülpınar'a Hilvan Belediye Başkanı Serhan Paydaş, Genel Sekreter Yardımcısı Osman Bilden ve ilgili daire başkanları eşlik etti. Yapılan incelemelerde, ulaşım altyapısını güçlendiren çalışmaların ilçeye önemli katkılar sunduğu vurgulandı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından Hilvan ilçesinde bugüne kadar 57 bin metrekare asfalt ve 45 bin metrekare kilitli parke taşı döşeme çalışması gerçekleştirildi. İlçenin ulaşım konforunu artıran yatırımlar sayesinde mahalleler ve yerleşim alanları daha modern ve güvenli yollara kavuştu.

"Şanlıurfa'nın her noktasına eşit hizmet götürüyoruz"

İncelemeler sırasında değerlendirmelerde bulunan Gülpınar, kaynakların etkin ve verimli kullanılmasının önemine dikkat çekerek, "Sınırlı bütçemizi en doğru şekilde değerlendirerek vatandaşlarımıza kalıcı, kaliteli ve sürdürülebilir hizmetler sunmaya devam edeceğiz. Şanlıurfa'nın her ilçesinde olduğu gibi Hilvan'da da yatırımlarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.

Kaynakların adaletli ve verimli kullanıldığını vurgulayan Gülpınar, Şanlıurfa'nın tüm ilçelerine eşit hizmet götürme anlayışıyla çalıştıklarını söyledi.

Gülpınar, Şanlıurfa'nın her metrekaresinde yaşayan vatandaşlara ulaşmayı hedeflediklerini belirterek, "Hemşerilerimizin mutluluğu bizim de mutluluğumuzdur. Bugün Hilvan'da gerçekten çok güzel çalışmaların hayata geçirildiğini gördük. Emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Hilvan'a 91 milyon TL'lik yol ve kamulaştırma yatırımı"

Kaynakların kısıtlı olduğunu ancak en verimli şekilde değerlendirilmesi gerektiğini ifade eden Gülpınar, Hilvan şehir merkezinde gerçekleştirilen yatırımların maliyetine ilişkin de bilgi verdi.

Kent merkezinde 6,5 kilometre uzunluğunda ve yaklaşık 57 bin metrekare alanda sıcak asfalt çalışması yapıldığını belirten Gülpınar, bunun maliyetinin 47 milyon TL olduğunu söyledi. Bunun yanında yaklaşık 11 milyon TL'lik parke taşı döşemesi gerçekleştirildiğini, kamulaştırma çalışmaları için ise 33 milyon TL ödeme yapıldığını ifade etti. Vatandaşların genellikle hizmetlerin görünen kısmını fark ettiğini belirten Gülpınar, kamulaştırma gibi altyapı çalışmalarının da önemli maliyetler oluşturduğunu dile getirdi. Hilvan'daki yatırımların sadece şehir merkeziyle sınırlı olmadığını belirten Gülpınar, kırsalda da önemli projelerin sürdüğünü kaydetti.

Şanlıurfa'nın uzun yıllardır biriken altyapı eksikliklerinin bulunduğunu ifade eden Gülpınar, bütün sorunların kısa sürede çözülebileceğini söylemenin doğru olmayacağını belirtti.

"Şanlıurfa'nın bütün yol sorununu ben çözeceğim demek gerçekçi olmaz" diyen Gülpınar, ne zamanın ne de bütçenin buna yeterli olmadığını vurguladı. Vatandaşlardan sabır isteyen Gülpınar, belediyenin belirli bir program ve bütçe doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, personel ve ekipman imkanlarının da planlı kullanılmak zorunda olduğunu söyledi.

"Gece gündüz çalışıyoruz"

Şanlıurfa'nın dört bir yanından özellikle kırsal hizmetler, fen işleri ve ŞUSKİ'ye yoğun talepler geldiğini ifade eden Gülpınar, eksikliklerin fazla olduğunu ancak tüm ekiplerin bu sorunları en aza indirmek için gece gündüz çalıştığını söyledi. Konuşmasının sonunda tüm Şanlıurfalılara selamlarını ileten Gülpınar, önümüzdeki süreçte diğer ilçelerde de yeni hizmetlerin hayata geçirileceğini belirterek, emeği geçen tüm personele teşekkür etti.

Hilvan'daki temaslarını tamamlayan Gülpınar, ilçenin gelişimi için kamu kurumları, yerel yönetimler ve vatandaşlarla iş birliği içerisinde çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Hilvan Belediye Başkanı Serhan Paydaş ise, ilçeye kazandırılan yatırımlar dolayısıyla Gülpınar'a teşekkür ederek, hayata geçirilen hizmetlerin Hilvan'ın gelişimine önemli katkılar sağladığını ifade etti.