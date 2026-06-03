Hatay\'da Sel Felaketi: Zeytin Ağaçları Zarar Gördü

Hatay'ın Defne ilçesinde bir çiftçinin onlarca dönüm arazisi, aşırı yağışlarla debisi artan Asi Nehri'nden gelen taş yığınları yüzlerce ağaçlara zarar verdi. Bahçesinde 800 zeytin ağacından 500'ü sel nedeniyle sökülen çiftçi, Asi Nehri'nin düzenli olarak ıslah edilmesi gerektiğini söyledi.

Meteorolojinin şiddetli yağış uyarısında bulunduğu Hatay'da 21 Mayıs tarihinde akşam saatlerinden itibaren şiddetli yağış etkili olmuştu. Kentte caddeler göle dönerken, sel ve heyelan afeti yaşandı. Aşırı yağışların etkili olduğu; Antakya, Defne ve Samandağ ilçelerinde tarım arazileri ve evler sular altında kaldı. Aşırı yağışlarla debisi artan Asi Nehri taşarak çevresindeki tarım arazilerini sular altında bıraktı. Sel felaketinde binlerce dönüm sular altında kalırken günler sonra sel suların çekilmesiyle tarım arazilerindeki hasar ve zarar ortaya çıktı. İl Tarım Müdürlüğü ekipleri, günler sonra sel sularının çekilmesiyle bölgedeki tarım arazilerinde hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor. Sel felaketinin ardından Asi Nehri'nden gelen taş yığınları onlarca dönüm arazide ekili olan ağaçlara zarar verdiğini ifade eden çiftçi Semir Selvin, Asi Nehri'nin düzenli olarak ıslah çalışmalarının yapılması gerektiğini söyledi.

"Asi Nehri'nin debisi çok fazla yükselirken nehrin içerisindeki bütün taşları buradaki araziye taşıdı"

Sel felaketinin ardından onlarca dönümde ekili olan ağaçların zarar gördüğünü ifade eden çiftçi Semir Selvin, "21 ila 22 Mayıs tarihlerinde oluşan sel afetinden dolayı bu arkada gördüğünüz yaklaşık 40 dönümlük tarım arazisi maalesef çok ciddi bir zarara uğradı. O gün dinmeyen bir yağmur söz konusuydu ve iki gün boyunca çok ciddi bir yağış söz konusuydu. Bizim şu sol tarafta gördüğünüz ve komşumuzun 20 dönümlük arazileri zarar gördü. Burası hepsi yetişmiş zeytinliklerden oluşuyordu. Yine komşumuzun tarlasında da envaiçeşit meyve ağaçları vardı. Maalesef selden dolayı burada şu anda taş yığınlarından başka bir şey kalmadı. Şimdi gördüğüm kadarıyla tabii ki su çok fazla yükseldi ve takriben 4 metre yükseldi. Asi Nehri içerisindeki bütün taşları buradaki araziye taşıdı. Gözlemlediğim kadarıyla toprağın üstünde toprak diye bir şey kalmadı. Bütün toprak süpürülmüş ve nehir taşıdığı bütün taşları artık bizim arazimizde kendine yatak yapmış. Sol taraftaki kendi arazimizde burası komple bir zeytinlikti ve toplamda bir 800'e ağacımız vardı ama şimdi ise 500'e yakın ağacımız komple söküldü. Komşumuzda da farklı meyve ağaçları vardı. Şeftalisinden armutuna kadar ve orada da çok ciddi zarar oldu. Ağaçların çoğu devrilmiş ve etrafı naylonlarla kaplanmış. Gerçekten üreticiyi, emekçi insanı çok demoralize eden bir durum oldu. Bizim ilgili kurumlardan talebimiz Asi Nehri'ni, aşağı yukarı uzun zamandır bir ıslah etme çalışması yapılmamış. En büyük beklentimiz bunun daha sık aralıklarla, daha düzenli bir şekilde nehrin düzeltilmesi, yatağının genişletilmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı. - HATAY