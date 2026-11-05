Hatay Dörtyol'da gece etkili sağanak, dere taşkınıyla araçları balçıkta bıraktı - Son Dakika
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Hatay Dörtyol'da gece etkili sağanak, dere taşkınıyla araçları balçıkta bıraktı

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Hatay Dörtyol\'da gece etkili sağanak, dere taşkınıyla araçları balçıkta bıraktı
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Hatay Dörtyol\'da gece etkili sağanak, dere taşkınıyla araçları balçıkta bıraktı
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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde gece boyunca etkili olan sağanak nedeniyle Karakes ve Özerli dereleri taştı, araçlar ve evler su altında kaldı. Suların çekilmesiyle balçık içindeki araçlar ortaya çıkarken bölgede temizlik çalışmaları sürüyor.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde gece saatlerinde etkili olan sağanak yağışın etkisiyle sel içinde kalan araçlar suyun çekilmesiyle balçık içinde kaldı.

Meteorolojinin turuncu kodlu uyarıda bulunduğu Hatay'da geçtiğimiz gün sabah saatlerinden itibaren sağanak yağış etkili oldu. Kentin kıyı kesimlerinde etkisini sürdüren yağışlı hava zaman zaman iç kesimlerde de kendini gösterdi. Dörtyol ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan hortumun ardından şiddetli yağış gece boyunca kendini gösterdi. Yağışlı birlikte Karakes Mahallesi'nden geçen Karakes Deresi ve Özerli Mahallesi'nden geçen Özerli Deresi taştı, araçlar ve evler su içerisinde kaldı. Taşan dere sularının çekilmesiyle balçık içindeki araçlar gün yüzüne çıktı.

Ekipler, bölgedeki temizlik çalışmaları sürüyor.

Kaynak: İHA
DörtyolGüncelHatayYaşamÇevreSon Dakika

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