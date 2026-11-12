Hatay Hassa'da kurt 4 ahıra girip 7 küçükbaş telef etti, kameralara yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Hatay Hassa'da kurt 4 ahıra girip 7 küçükbaş telef etti, kameralara yakalandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Hatay Hassa\'da kurt 4 ahıra girip 7 küçükbaş telef etti, kameralara yakalandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap
Haberin Videosunu İzleyin
Hatay Hassa\'da kurt 4 ahıra girip 7 küçükbaş telef etti, kameralara yakalandı
Haber Videosu

Hatay Hassa'da son günlerde 4 ayrı ahıra giren kurt 7 küçükbaş hayvanı telef etti ve kameralara yakalandı. Zarar verilmesi yasak olan kurt için çözüm isteyen besiciler, hayvanlarını nasıl koruyacaklarını bilmediklerini söyledi.

Hatay'da son günlerde ahırlardaki hayvanları telef eden kurt kameralara yakalanırken, vatandaşlar zarar verilmesi yasak olan kurt için çözüm istedi.

Hassa ilçesi kent merkezindeki besicileri son günlerde kurt korkusu saldı. Geçtiğimiz günlerde 4 ayrı ahıra girerek 7 küçükbaş hayvanı telef eden kurt kameralara yakalandı. Zorlu şartlarda üreticilik yapan vatandaşlar, zarar verilmesi yasak olan kurda karşı çözüm istediler.

"Ne yapacağımızı, hayvanlarımızı nasıl koruyacağımızı bilmiyoruz"

Son günlerde yaşanan kurt saldırılarını anlatan Adem Türlü, "Kurt ilk önce benim ahırıma geldi. Ben de diğer arkadaşları uyararak 'Kurt benim ahırıma geldi, siz de ahırlarınızı kontrol edin' dedim. Kurt, iki günlük oğlağımı ağzına alarak götürdü. Daha sonra aşağıdaki Kadir arkadaşımızın ahırına girerek iki koyununu parçaladı. Adem arkadaşımızın ahırına da girip iki koyununu parçaladı. Bu gece de başka bir arkadaşımızın ahırına girerek iki koyunu götürmüş. Bu olay böyle nasıl devam edecek. Ne yapacağımızı, hayvanlarımızı nasıl koruyacağımızı bilmiyoruz. Yetkililerden yardım bekliyoruz. Kurdu vurmanın yasak olduğunu, vurduğumuz takdirde ceza alacağımızı söylüyorlar. Peki biz ne yapacağız, hayvanlarımızı nasıl kurtaracağız? Yarın dağa çıksak daha fazla hayvanımıza zarar verebilir. Bir an önce bu konuda çözüm bulunmasını istiyoruz" dedi.

Kaynak: İHA
Yerel HaberlerHayvan HaklarıGüncelHassaHatayYaşamÇevreSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fotoğraftan gelin seçen 42 damada düğün günü büyük şok Fotoğraftan gelin seçen 42 damada düğün günü büyük şok
Muğla’da hamile eşini iterek öldürdüğü gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan sanığa tahliye Muğla'da hamile eşini iterek öldürdüğü gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan sanığa tahliye
Paşinyan Türkiye’den yeni görüntü yayınladı Cebine muz koydu Paşinyan Türkiye'den yeni görüntü yayınladı! Cebine muz koydu
Koca refüjü tarlaya çevirdi, traktörle sürüp konteyner yerleştirdi Koca refüjü tarlaya çevirdi, traktörle sürüp konteyner yerleştirdi
Macron’un gözleri önünde iki asker yere yığıldı Tören yarıda kesildi Macron'un gözleri önünde iki asker yere yığıldı! Tören yarıda kesildi
Orta Doğu’da savaş alarmı İsrail ordusuna yeni bir saldırı için talimat verildi Orta Doğu'da savaş alarmı! İsrail ordusuna yeni bir saldırı için talimat verildi
Merkez Bankası’ndan kredi kararı İhtiyaç, taşıt ve ticari kredilerde sınırlar yükseltildi Merkez Bankası'ndan kredi kararı! İhtiyaç, taşıt ve ticari kredilerde sınırlar yükseltildi
Teşkilat dizisinin setini bastılar Ölüm tehdidiyle haraç istediler Teşkilat dizisinin setini bastılar! Ölüm tehdidiyle haraç istediler
10:00
Bakan Şimşek: 4 dünya bankası ile 5,1 milyar dolarlık anlaşma imzaladık
Bakan Şimşek: 4 dünya bankası ile 5,1 milyar dolarlık anlaşma imzaladık
09:27
Kavcıoğlu’nun ardından sıra onda mı Varank’tan olay mesaj
Kavcıoğlu'nun ardından sıra onda mı? Varank'tan olay mesaj
09:12
Galatasaray’ın gözü Fenerbahçeli yıldızda Bedava alacaklar
Galatasaray'ın gözü Fenerbahçeli yıldızda! Bedava alacaklar
08:59
Emre Belözoğlu gelir gelmez biletini kesti Yıldız isim yolcu
Emre Belözoğlu gelir gelmez biletini kesti! Yıldız isim yolcu
08:47
Futbol dünyasını sarsan iddia Cristiano Ronaldo Fenerbahçe’ye geliyor
Futbol dünyasını sarsan iddia! Cristiano Ronaldo Fenerbahçe'ye geliyor
08:31
Görevden affını isteyen Şahap Kavcıoğlu 2 yıl boyunca maaş alacak
Görevden affını isteyen Şahap Kavcıoğlu 2 yıl boyunca maaş alacak
08:30
İran’da bir ilk Kadınlara özel askeri eğitim merkezi açıldı
İran'da bir ilk! Kadınlara özel askeri eğitim merkezi açıldı
08:03
Erdoğan “Bekletmeyin“ dedi Mustafa Sarıgül’ün dokunulmazlığı kaldırılabilir
Erdoğan "Bekletmeyin" dedi! Mustafa Sarıgül'ün dokunulmazlığı kaldırılabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2026 10:05:26. #.0.3#
SON DAKİKA: Hatay Hassa'da kurt 4 ahıra girip 7 küçükbaş telef etti, kameralara yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android