İhsangazi\'de cuma namazı sonrası vatandaşlara 2 bin fidan ücretsiz verildi

İhsangazi'de cuma namazı sonrası vatandaşlara 2 bin fidan ücretsiz verildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İhsangazi'de cuma namazının ardından vatandaşlara İhsangazi Orman İşletme Müdürlüğünce 2 bin fidan ücretsiz verildi. Ceviz, ahlat ve adaçayı fidanlarına yoğun ilgi gösterildi; fidanlar kısa sürede tükendi ve vatandaşlar yetkililere teşekkür etti.
Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde cuma namazı için camiye gelen vatandaşlara ücretsiz 2 bin fidan dağıtıldı.
Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde, 2 bin fidan vatandaşlara ücretsiz verildi. Cuma namazı için Merkez Camii'ne gelen vatandaşlar, namazın ardından Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü İhsangazi Orman İşletme Müdürlüğü tarafından dağıtılan ceviz, ahlat ve adaçayı fidanlarından ücretsiz olarak aldı.
Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği fidanlar kısa sürede tükendi. Vatandaşlar dağıtılan fidanlar için yetkililere teşekkür etti.
Kaynak: İHA
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