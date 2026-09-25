İmamoğlu\'nun \'seçimden sonra\' dediği Avcılar\'daki cami 7 yıldır inşa edilmedi

İstanbul Silivri'de 2019 yılında meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremde minaresi hasar gördüğü gerekçesiyle yıkılan Avcılar Hacı Ahmet Tükenmez Camii, 7 yıldır yeniden inşa edilmeyi bekliyor. Ekrem İmamoğlu'nun "Seçimden sonra yapılacak" dediği caminin 7 yıldır inşasına başlanmadı.

26 Eylül 2019 tarihinde Marmara Denizi'nde meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremde Avcılar'daki Hacı Ahmet Tükenmez Camii'nin minaresi yıkılmıştı. Alınan karot örneklerinin ardından ağır hasarlı olduğu belirtilen cami, belediye meclisinin kararı ile yıktırılmıştı. E-5 Avcılar Metrobüs istasyonu yakınındaki cami alanının çevresi İBB ekipleri tarafından 'Hacı Ahmet Tükenmez Camii İnşaatı' yazıları ve maket fotoğrafları ile çevrilirken, ancak cami inşaatı 7 yıldır başlamadı. Dönemin İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2023 yılında seçim çalışmaları kapsamında ziyaret ettiği Avcılar'da hasarlı olduğu için yıktırılan Hacı Ahmet Tükenmez Camii'nin inşasına seçimden sonra başlanacağını kamuoyuna duyurmuştu.

"Vatandaş bekliyor"

Avcılar'da yaşayan bir vatandaş, 7 yıldır yapılmayan Hacı Ahmet Tükenmez Camii ile ilgili, "Evet, camiyi çok iyi hatırlıyorum. Çok namaz kıldım orada. Depremde yıkıldı, sonra yeniden yapılmadı. Avcılar'da aşağıda namaz kılacak cami var. Buradaki camiyi de yapın. Daha ne diyeyim yani. Vatandaş bekliyor. Fıstık gibi camimiz vardı tam E-5'in yanında" dedi.

"Uzun süre geçti"

Caminin yıkılmasının üzerinden uzun bir süre geçtiğini ifade eden bir vatandaş ise, "Yapılmadı ama belediye takip ediyor herhalde. Herhalde bir 6 yıl geçmiştir. Burada herkes alışmıştı. Olması gereken bir şey. Burayı da tahsis etmişler. Herhalde sırasının gelmesini bekliyor. Uzun süre geçti ama şu an Avcılar zaten şantiye gibi. Buna da ancak sıra gelir" diye konuştu.