Işık Dağı Yangın Kulesi 7/24 Gözetim Yapıyor - Son Dakika
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Işık Dağı Yangın Kulesi 7/24 Gözetim Yapıyor

Işık Dağı Yangın Kulesi 7/24 Gözetim Yapıyor
20.06.2026 10:13
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Ankara'daki Işık Dağı Yangın Gözetleme Kulesi, ormanları 24 saat gözetim altında tutuyor.

Türkiye'de orman yangını sezonunun başlamasıyla birlikte Ankara'daki 2020 rakımlı Işık Dağı Yangın Gözetleme Kulesi'nde ekipler, binlerce hektarlık ormanlık alanı 7 gün 24 saat gözetim altında tutuyor.

Kızılcahamam ilçesinde 2020 rakımlı Işık Dağı Yangın Gözetleme Kulesi'nde ekipler, 24 saat boyunca ormanları gözetliyor. Görev yapan ekipler, saat başı veya hava sıcaklığına bağlı olarak yarım saatte bir telsiz bağlantıları kurarak, 11 farklı Orman İşletme Müdürlüğü ile haberleşme sağlıyor. Kuleye yerleştirilen termal ve güvenlik kameralarıyla bölge ayrıca 24 saat kayıt altına alınıyor. Görüntüler ise eş zamanlı olarak Yangın Yönetim Merkezi'ne aktarılıyor. Bölgenin önemli erken uyarı noktalarından biri olan kule, her yıl yüzlerce hektar ormanlık alanın yangınlardan korunmasına katkı sağlıyor. Gözetleme görevini sürdüren 4 orman işçisi, birer haftalık vardiyalar halinde çalışıyor, ikili gruplar halinde de nöbet tutuyor. Kendi ihtiyaçlarını kendileri karşılayarak kulede kalan ekipler, ailelerinden uzakta zorlu doğa şartlarında yürüttükleri bu görevi 'vatani bir sorumluluk' olarak görüyor. Yürüttükleri görevin önemine değinen orman yangın ekibi, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine konuştu.

"Bulunduğu mevkiden itibaren 4 ile hizmet etmektedir"

Yaklaşık 15 yıldır bu meslekte olduğunu belirten Kızılcahamam Orman İşletme Müdür Yardımcısı İsa Türk, "Işık Dağı Yangın Gözetleme Kulesi, 1963 yılında kuruldu. 2020 yılında revize yapıldıktan sonra son haline getirildi. Mevcut sistemde bulunduğumuz rakım 2020 rakımıdır. Gözetleme kulemiz, bulunduğu mevkiden itibaren 4 il olarak Karabük, Kastamonu, Çankırı ve Ankara iline hizmet etmektedir. Çevrede bulunan kulelerden saat başı yapılan çevrimlerle aldığı bilgileri genel merkeze bildirmektedir" dedi.

"Diğer kulelere yön vermek için kurulan bir kuledir"

Türk, "Müdürlük, 2024 yılında ormancılık faaliyetinde kullanılan İHA'lar için 25 metre yükseklikte bulunan metal kule yapmışlardır. Bu kulemiz de 7 gün 24 saat aktif olarak yangın faaliyetlerinde kullanılmaktadır. Burası diğer kulelere yön vermek ve onların çalışma alanlarında etki sağlamak için kurulan bir kuledir. Kulemize ait bir termal kamera bulunmaktadır. Yeni termal kameramızın da kurulumu devam etmektedir" diye konuştu.

"Yangın faaliyetlerinde en büyük öneme sahip kulelerimizden bir tanesidir"

Işık Dağı Kulesi'nin önemine değinen Türk, "7 kuleden aldığı bilgiyi genel merkeze aktarmaktadır. Ankara Bölge Müdürlüğü'nün ve çevre kulelerin ana merkez kulesidir. Buranın görüntü açısı ve rakım olarak yüksekliği daha iyi olduğu için ormancılık ve yangın faaliyetlerinde en büyük öneme sahip kulelerimizden bir tanesidir" dedi.

Türk, yangınlarla mücadelede görev alan ormancı, teknik personel ve diğer ekip üyelerine her yıl düzenli olarak yangın eğitimi verildiğini de belirtti. Eğitimlerin yıl boyunca devam ettiğini ifade eden Türk, ekiplerin haftalık denetimlerle araç, ekipman ve personel açısından sürekli kontrol edildiğini söyledi. İsa Türk, ayrıca okullar, köyler ve mahallelerde vatandaşlara yönelik yangın konusunda bilgilendirme çalışmaları yürüttüklerini dile getirdi.

"1 Haziran itibarıyla başlayan orman yasağına uyulmalı"

Geçen sezon çok sıcak bir dönem yaşandığını belirten İsa Türk, "Çok miktarda yağış aldı bu sene. Otlar çok yüksek. Vatandaşlarımızın bu konuda hassas olmasını, 1 Haziran itibarıyla başlayan orman yasağına uymalarını rica ediyoruz. Müdürlük olarak her zaman hazırız. 2026 sezonunu kazasız belasız atlatmayı planlıyoruz" diye konuştu.

Türk, orman yangınlarıyla mücadelede başta kaymakamlık, jandarma ve emniyet olmak üzere ilgili tüm kurumlarla koordinasyon içerisinde çalıştıklarını belirterek, başarıya ancak kurumlar arası iş birliği ve ortak hareketle ulaşılabileceğini vurguladı. Yangın gözetleme kulelerinin genellikle mayıs ayında açıldığını dile getiren İsa Türk, yangın riskinin sona ermesiyle kasım ayı başında kapatıldığını ve kulelerin yalnızca yangın sezonunda faaliyet gösterdiğini söyledi.

"7 gün 24 saat gözetliyoruz, burada bir sorumluluk var"

Yaklaşık 4 senedir yangın işçisi olarak görev yaptığını söyleyen Celal Erşahin ise, "Sabah 8'de çevrime başlıyoruz. Saatlik çevrimlerimiz oluyor. Yangın durumunda gerekli mercilere ileterek koordinasyonu sağlıyoruz. Toplam 4 kişi çalışıyoruz. 2 ekip olarak birer hafta çalışıyoruz. Bir hafta hiçbir şekilde ayrılmıyoruz. 7 gün 24 saat gözetliyoruz, burada bir sorumluluk var" ifadelerini kullandı.

Erşahin, ormanların korunmasının büyük önem taşıdığını ve gelecek nesillere sağlıklı bir çevre bırakabilmek için herkesin ormanlara sahip çıkması gerektiğini vurguladı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Işık Dağı Yangın Kulesi 7/24 Gözetim Yapıyor - Son Dakika

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