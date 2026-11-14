İstanbul\'da lodos gece de etkili oldu, Beşiktaş Sahili\'nde dalgalar izlendi

İstanbul'da lodos gece de etkili oldu, Beşiktaş Sahili'nde dalgalar izlendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Meteoroloji'nin fırtına uyarısı sonrası İstanbul'da dün başlayan lodos, gece saatlerinde de etkisini sürdürdü. Beşiktaş Sahili'nde şiddetli rüzgarın neden olduğu dalgaları izlemek isteyen vatandaşlar sahile gelip bir süre vakit geçirdi.
İstanbul'da Meteoroloji'nin uyarısının ardından dün başlayan lodos, etkisini gece saatlerinde de sürdürdü. Lodos nedeniyle Beşiktaş Sahili'nde dalgalar oluştu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün fırtına uyarısının ardından İstanbul'da etkili olmaya başlayan lodos, gün boyunca etkisini sürdürdü. Gece saatlerinde de devam eden şiddetli rüzgar nedeniyle Beşiktaş Sahili'nde denizde dalgalar oluştu. Denizdeki dalgaları izlemek isteyen vatandaşlar sahile gelerek bir süre vakit geçirdi.
Kaynak: İHA
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