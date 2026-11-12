Karabük Yenice\'de kar ve sisin oluşturduğu kartpostallık manzara dronla görüntülendi

Karabük'ün Yenice ilçesinde sonbaharın renkleri, yağan kar ve sisle birleşince ortaya kartpostallık manzaralar çıktı. Avrupa'nın 100 sıcak noktasından biri olarak kabul edilen ve Türkiye'nin en büyük blok ormanlarını bünyesinde barındıran Yenice ormanları, doğanın sunduğu eşsiz güzelliklerle mest etti. Ormanları kaplayan sis tabakası, beyaza bürünen ağaçlar ve yüksek kesimlerde oluşan kar örtüsü, dronla havadan görüntülendi.

Türkiye'nin biyolojik çeşitlilik bakımından en zengin bölgeleri arasında gösterilen Yenice ormanları, her mevsim farklı bir güzelliğe ev sahipliği yapıyor. Sonbaharın son günlerinde etkili olan yağışların ardından yüksek kesimlerde görülen kar, bölgenin doğal güzelliğine ayrı bir renk kattı. Sararan ve dökülen yaprakların oluşturduğu sonbahar dokusu, karla kaplanan tepeler ve ormanların üzerine çöken sisle birleşerek izleyenleri kendine hayran bıraktı.

Sis bulutları ormanların üzerinde dans etti

Dronla kaydedilen görüntülerde, geniş ormanlık alanların sis bulutları arasında adeta kaybolduğu, yüksek kesimlerdeki tepelerin ise yer yer bulutların üzerine yükseldiği görüldü. Bir başka görüntüde ise ince kar örtüsüyle beyaza bürünen ağaçlar, orman içinden kıvrılarak ilerleyen yollar ve doğanın kendine özgü renkleri dikkat çekti.

Özellikle sisin dağların yamaçlarını ve ormanların üzerini kapladığı anlarda ortaya çıkan manzara, Yenice'nin doğal zenginliğini bir kez daha gözler önüne serdi. Bir yanda sonbaharın kahverengi ve sarı tonları, diğer yanda karın beyazlığı ve sisin oluşturduğu gizemli atmosfer, görsel bir şölen oluşturdu.

Doğa tutkunlarının gözdesi

Sahip olduğu geniş orman alanları, zengin bitki örtüsü, yaban hayatı ve doğal güzellikleriyle öne çıkan Yenice, doğa fotoğrafçıları, yürüyüş tutkunları ve doğa turizmine ilgi duyanların dikkatini çekiyor. Her mevsim farklı bir manzaraya bürünen bölge, özellikle sonbahar ve kış geçişinde sunduğu eşsiz görüntülerle doğa tutkunlarına unutulmaz kareler sunuyor.

Yenice ormanlarında sonbahar ile kışın buluştuğu bu özel anlar, doğanın hiçbir müdahaleye ihtiyaç duymadan ortaya koyduğu güzelliği bir kez daha gözler önüne sererken, dron görüntüleri ise izleyenleri adeta bulutların üzerinde bir yolculuğa çıkardı.