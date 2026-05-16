Karakaya Barajı\'nda üç kapak birden açıldı, ihtişamı gören telefona sarıldı

Fırat Nehri üzerinde Diyarbakır, Malatya ve Elazığ sınırlarında bulunan Karakaya Barajı’nda, Keban Baraj Gölü’nden gelen su miktarının artmasıyla birlikte tahliye işlemi başlatıldı.
Baraj gölündeki su seviyesinin yükselmesi üzerine Karakaya Barajı’nın üç kapağı açılarak kontrollü şekilde su bırakıldı. Tahliye sırasında ortaya çıkan görüntüler dikkat çekti.
Barajdan bırakılan suyun oluşturduğu manzara çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Yetkililer, artan su debisi nedeniyle vatandaşlara dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulundu.
