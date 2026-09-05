Kars'ta sağanak sonrası şiddetli dolu, kent merkezinde hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika
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Kars'ta sağanak sonrası şiddetli dolu, kent merkezinde hayatı olumsuz etkiledi

Kars\'ta sağanak sonrası şiddetli dolu, kent merkezinde hayatı olumsuz etkiledi
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Kars'ta sağanak yağışın ardından aniden başlayan şiddetli dolu, kent merkezinde günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Sokaktaki vatandaşlar panik yaşarken, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, sürücüler trafikte zorluk çekti; dolu kısa süreli olmasına rağmen bazı noktaları beyaza bürüdü.

Kars'ta sağanak yağışın ardından aniden başlayan dolu, kent merkezinde günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Gün ortasında başlayan ve yerini bir anda şiddetli dolu yağışına bırakan hava muhalefeti, sokaktaki vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Yağışın bir anda doluya dönüşmesiyle birlikte cadde ve sokaklarda bulunan vatandaşlar sığınacak yer ararken kısa süreli panik yaşandı. Aniden bastıran sağanak ve dolu nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Kısa sürmesine rağmen etkili olan yağışın ardından kent merkezindeki bazı noktalar beyaza bürünürken, olumsuz bir durumun yaşanmaması için ekipler teyakkuza geçti. Yağışın durmasıyla birlikte kentte hayat yeniden normale dönmeye başladı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Kars'ta sağanak sonrası şiddetli dolu, kent merkezinde hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika

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