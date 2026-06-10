Kemer Belediyesi Halk Plajı\'nda mavi bayrak göndere çekildi

Antalya'nın Kemer ilçesinin en güzel plajlarından olan Kemer Belediyesi Halk Plajı'na düzenlenen programla mavi bayrak asıldı. Kemer, 56 mavi bayrağı ile Antalya'nın en çok mavi bayraklı ilçeleri arasında üçüncü sırada bulunuyor.

Türkiye'nin en önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Kemer'de yapılan çalışmalar sonucunda mavi bayrak almaya hak kazanan Mustafa Ertuğrul Aker Parkı sahilindeki Kemer Belediyesi Halk Plajı'na mavi bayrak asıldı. Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı (FEE) tarafından açıklanan 2026 Mavi Bayrak Ödülleri'ne göre Türkiye'nin plaj kategorisinde İspanya ve Yunanistan'ın ardından en başarılı üçüncü ülke olduğu belirtildi.

Programda konuşan Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Kemer'in en güzel plajları arasında yer alan Mustafa Ertuğrul Aker Plajı'na mavi bayrağı astıklarını belirterek, "Dünyada en fazla mavi bayrak İspanya ve Yunanistan'dan sonra Türkiye'de. Türkiye genelinde 580 mavi bayraklı plaj var. Bunun 232'si Antalya'da ve 56'sı Kemer'de. Biz Kemer olarak hem plajlarımızın temizliği ve hem de doğamızla gurur duyuyoruz. Programda emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

"Mavi bayrak ödülünü Kemer'de göndere çektik"

TÜRÇEV Antalya Koordinatörü Mustafa Ergiydiren de Kemer'in mavi bayrak programının Türkiye'de başladığı en önemli noktalar arasında yer aldığına işaret ederek, "Kemer, 2026 yılında sahip olduğu ödüllü plajları, marinası ve turizm tekneleriyle mavi bayrak programının uygulandığı ilçelerin başında yer alıyor. Yaptığımız kontrollerde plaj temizliği, deniz temizliği, cankurtaran, engelli imkanları ve diğer hizmetlerle ilgili kriterlerin tamamlandığını gördük. Bu kapsamda da 2026 yılı Mavi Bayrak Ödülü'nü Kemer'de göndere çektik" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Başkan Topaloğlu ve beraberindekiler, öğrencilerin katılımıyla plajdaki göndere mavi bayrağı çekti. Programa Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu'nun yanı sıra Kemer Belediye Başkan Yardımcıları Semih Top, Furkan Üstündağ, Kemer Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Serap Minta, Kemer Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Adnan Karataş, Kemer Belediyesi Ahmet Erkal Destek Eğitim Kursu Koordinatörü Ali Yıldırım, Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) Antalya Koordinatörü Mustafa Ergiydiren, Kemer Belediyesi Ülker-Orduvar Akman Kreş ve Gündüz Bakımevi öğrencileri ile öğretmenleri katıldı. - ANTALYA