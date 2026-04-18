Kestel\'de üreticiye 6 bin ahududu fidanı desteği

Bursa'nın Kestel ilçesinde, Türkiye'nin tarımsal üretim vizyonunu güçlendirecek önemli bir projeye imza atıldı. Türkiye'nin ahududu üretiminde yüzde 80'lere varan üretim kapasitesini artırmak ve dünya ölçeğinde söz sahibi olması adına Kestel Belediyesi 6 tarım kooperatifine geliştirdiği 6 bin ahududu fidanı dağıtımını yaptı.

Meydan Kestel'de düzenlenen fidan teslim töreni; Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol'un ev sahipliğinde, Kestel Kaymakamı Recep Öztürk, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan ve çok sayıda üreticinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Ahududu üretiminde yüksek verim hedefi

İlçenin tarımsal potansiyelini değerlendirmeyi amaçlayan çalışma kapsamında üretimin artırılması, Avrupa standartlarında yeni çeşitlerin kazandırılması ve en yüksek verimi sağlayan türün belirlenmesi için 6 tarımsal kooperatife toplam 6 bin fidan teslim edildi. Programda konuşan Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol, Kestel'in tarımsal potansiyeline dikkat çekerek üretimi artırmaya yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdüğünü belirtti. Bu kapsamda başlatılan proje ile ahududu üretiminde verimin artırılması, Avrupa standartlarında yeni çeşitlerin ilçeye kazandırılması ve en yüksek verim sağlayan türün belirlenmesinin hedeflendiği ifade edildi. Proje çerçevesinde ilçede farklı rakımlarda bulunan 6 mahallede, üretici kooperatifleriyle iş birliği yapılarak her birinde 1'er dönümlük alanlarda 4 farklı ahududu çeşidinin denemeye alındığı bildirildi. Çalışmayla birlikte farklı iklim ve toprak şartlarında ürün performansının bilimsel olarak gözlemleneceği kaydedildi. Elde edilecek veriler doğrultusunda en verimli ve ekonomik çeşidin belirlenerek ilçe genelinde yaygınlaştırılmasının hedeflendiği, ülkemizde yüzde 80 ahududu üretimine sahip Kestel'in dünya pazarında da önemli seviyeye gelerek örnek bir merkez haline getirilmesinin amaçlandığı aktarıldı.

Uluslararası işbirlikleriyle üretim güçleniyor

Tarımın stratejik bir alan olarak değerlendirildiğini belirten Başkan Erol, çalışmaların yalnızca yerel ölçekte değil uluslararası düzeyde de sürdürüldüğünü ifade etti. Bu kapsamda üreticilerle birlikte gerçekleştirilen Sırbistan ziyaretinde modern üretim tekniklerinin incelendiği, ayrıca Japon heyetin ilçede ağırlanarak üretim kapasitesi ve ihracat potansiyelinin tanıtıldığı belirtildi. Ulusal ve uluslararası fuarlarda yer alınarak üreticilerin yeni pazarlara açılmasının desteklendiğini vurgulayan Başkan Erol, üretimin güçlenmesiyle birlikte Kestel'in ekonomik anlamda daha güçlü bir konuma taşınacağını kaydetti.

Kozluören Tarımsal Kalkınma Kooperatif Başkanı Hüseyin Özdaş, "Türkiye'ye 36 yıl öncesinde ilk gelen Ahududu fidelerinden üretim yapan Kestel'in 12 köyünden bir tanesiyiz. Ahududu üretiminde potansiyeli olan bir şehire sahibiz. Hedefimiz Türkiye'de ve dünyada bir numara olmak. Kestel Belediyemizin biz çiftçilere verdiği desteğe teşekkür ediyoruz" dedi.

Alaçam Tarımsal Kalkınma Kooperatif Başkanı Necati Güleç, "Bugün burda olmamızın nedeni 36 yıldır ürettiğimiz Ahududu'nun kurumalar ve verim düşüklüğü nedeniyle Kestel Belediye Başkanımız'a bu durum ilettiğimizde park bahçeler müdürlüğü ile birlikte bu konuya el atıp sahip çıkıldı. Geçen yıl Sırbistan'a doğru üretimin nasıl yapılacağı hangi fideler ile nasıl üretimi ve kaliteyi artıracağımızı konusunda bilgilendik. İnşallah 1200 kilodan 500 kiloya inen rekolte yeniden 1200 ile 1500 arasına getirmeyi hedefleyip yurt dışına ihracatın önünü açmaya çalışacağız" diye konuştu.

Kestel Belediyesi Ziraat Mühendisi Raif Köksöken, "Ahududu'nda ülkemizin yüzde 80'ine Kestel olarak hitap ediyoruz. Altı farklı kooperatifimizle 6 bin adet yeni geliştirilmiş fidanımızla üretimi destekliyoruz. Çalışmalarımız devam ediyor. İlerleyen zamanlarda bu arazilerde ekilen verimli olan tohum çeşitlerini alarak ilçemizde üretim rekoltesini artırmayı hedefliyoruz" dedi. - BURSA