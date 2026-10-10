Kızılcahamam Bağlıca\'da 40 yıl sonra yeniden çeltik hasadı yapıldı, 50 dönüm ekildi

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesine bağlı Bağlıca Köyü'nde yaklaşık 40 yıl aradan sonra yeniden çeltik hasadı yapıldı.

Kızılcahamam ilçesine bağlı Bağlıca Köyü'nde yaklaşık 40 yıl aradan sonra yeniden çeltik ekimi yapıldı. Geçmişte köyün önemli geçim kaynaklarından biri olan çeltik üretimi, köyden kente göç nedeniyle genç nüfusun azalması ve tarımsal faaliyetlerin gerilemesi ile susuzluk sonucu zamanla sona erdi. Aradan geçen yılların ardından yeniden toprakla buluşturulan çeltik, köy sakinlerinde sevinç oluştururken, tarlalarda hasat mesaisi de başladı. Bu yıl 50 dönümlük alanda ekilen çeltikten 15 ton pirinç elde edilmesi bekleniyor.

"Köyde genç kalmadı, hep yaşlı insanlar kaldı"

Çeltik üretimine yaklaşık 40 yıl ara verilmesinin temel nedeninin köyden göç olduğunu belirten Bağlıca Köyü Muhtarı Emiral Karagay, "İnsanların göçünden dolayı. Köyde genç kalmadı, hep yaşlı insanlar kaldı. İnşallah bundan sonra canlandırmaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.

"50 dönümden 15 ton pirinç alınır"

Bu yıl 50 dönümlük alanda çeltik ekildiğini, arazinin tamamının ise 600 dönüm olduğunu aktaran Emiral Karagay, beklenen verimin iyi olduğunun altını çizerek, "Rekolte çok güzel bu sene. 50 dönümden 10-15 ton pirinç alınır" diye konuştu.

"Kızılcahamam pirincine 'çömlek patlatan' derler"

Kızılcahamam pirincinin kendine özgü özellikleri bulunduğunu söyleyen Karagay, "Özelliği çok. Kızılcahamam pirincine 'çömlek patlatan' derler. Artımlı; yarım kilo pirinçle koca bir kazan pirinç olur. Öyle bir özelliği var" dedi.

"6 aylık çocuk gibi"

Çeltiğin mayıs ayında ekildiğini, hasadın ise eylül ve ekim aylarında yapıldığını anlatan Karagay, "Burada çalışan en az 50-60 kişi vardır. Köyde adam yok da, başkanım sayesinde. Zorluğu çok. 6 aylık çocuk gibi. İçinden çıkmayacaksın, devamlı otunu ayıklayacaksın. Hasat zamanı havalar yağışlı gidiyor, o zaman zorluğu var" ifadelerini kullandı.

Karagay, geçmişte çeltik hasadının orakla biçme ve geleneksel yöntemlerle dövme gibi işlemlerle yapıldığını belirterek, biçerdöverlerin kullanılmaya başlanmasıyla işlerin bir ölçüde kolaylaştığını ancak üretimin eskiden oldukça zahmetli olduğunu ifade etti.

Emiral Karagay, hasadın ardından çeltiğin fabrikaya götürüleceğini ve işlendikten sonra sofralara ulaşacağını dile getirdi.

"Gelir kaynağı oldu millete"

Köy sakinlerinden Akkız Burhan da çeltik üretiminin yeniden başlamasının kendilerini mutlu ettiğini belirterek, "Çok güzel oldu, gelir kaynağı oldu millete. Başkanımız destekliyor" dedi.

"Kadınlar olarak balçığa, çamura girerdik"

Yaklaşık 40 yıl önce çeltik üretiminin çok daha ağır şartlarda yapıldığını anlatan Burhan, "40 yıl önce çok zordu. Şimdi kolay her şey, traktör, çiftçilik. 40 yıl önce öküz, eşek vardı. Kadınlar olarak balçığa, çamura girerdik. Onlarla otunu ayıklardık. Mayıs'ta ekiliyor. Bu aya kadar içinden çıkmazdık. Öyle ayıklardık, temizlerdik" ifadelerini kullandı.

"Kış gelince 4-5 kişi kalıyor"

Köylünün şehre göç etmesinden kaynaklı üretimin durduğunu dile getiren Burhan, "İnsan kalmadı. Kışın burada iki kişi kalıyor, muhtar ile 2-3 kişi kalıyor. Başka kalan yok. Yazın ortalama 25-30 kişi oluyor. Kış gelince 4-5 kişi kalıyor" şeklinde konuştu.

"Lezzeti çok güzel, artımlı olurdu"

Babasının da geçmişte pirinç yetiştiriciliği yaptığını söyleyen Burhan, "Kızılcahamam'ın pirincini bu etrafta tutan olmaz. Çok güzel olur. Babam giderdi; Osmancık olsun, Çorum, Baldo'nun pirinci, Samsun Bafra'nın ama bizim pirincimizi hiçbir yer tutmaz. Lezzeti çok güzel olurdu, artımlı olurdu" değerlendirmesinde bulundu.

Burhan, köyde çeltik üretiminin geleceğinin genç nüfusun üretime katılmasına bağlı olduğunun altını çizdi.

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar'ın da katıldığı hasada çiftçiler ve köy sakini yer alırken, yaklaşık 40 yıl aradan sonra yeniden başlayan çeltik üretimi bölgede sevinçle karşılandı.

Acar, Kızılcahamam'da çeltik üretiminin yeniden başlamasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, üretimin gelecek yıllarda da devam etmesini temenni etti ve çiftçilere bereketli bir hasat dönemi diledi.