Fındıkta Kahverengi Kokarca Mücadelesinde Samuray Arısı Dönemi

Karadeniz Bölgesi'nde başta fındık olmak üzere birçok tarım ürününde ciddi zarara neden olan kahverengi kokarcaya karşı yürütülen mücadelede yeni bir aşamaya geçildi. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Kahverengi Kokarca Eylem Planı kapsamında, bu yıl Türkiye genelinde toplam 1 milyon 650 bin samuray arısının doğaya bırakılacağı açıklandı.

Karadeniz Bölgesi'nde başta fındık olmak üzere birçok tarım ürününe zarar veren kahverengi kokarcaya karşı yürütülen mücadele çalışmaları sürüyor. Tarım İl Müdürü Kemal Yılmaz, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Kahverengi Kokarca Eylem Planı kapsamında mekanik, kimyasal, biyoteknik ve biyolojik mücadele yöntemlerinin eş zamanlı olarak uygulandığını söyledi.

Kahverengi kokarcayla mücadele kapsamında yıl boyunca farklı yöntemlerin uygulandığını belirten Yılmaz, zararlının kışlaklara giriş ve çıkış dönemlerinde biyosidal ilaçlarla mücadele edildiğini ifade etti. Bu kapsamda 165 bin kışlakta ilaçlama çalışması yürütüldüğünü kaydeden Yılmaz, biyoteknik mücadelede ise 16 bin feromon kullanılarak "cezbet-yok et" yönteminin uygulandığını söyledi.

350 bin samuray arısı doğayla buluşturulacak

Biyolojik mücadele çalışmalarının da sürdüğünü belirten Yılmaz, geçen yıl 300 bin samuray arısının doğaya bırakıldığını, bu yıl ise toplam 350 bin samuray arısının salınacağını açıkladı. Yılmaz, samuray arılarının 175 bininin bu hafta içerisinde doğayla buluşturulacağını, kalan kısmının ise Temmuz ayının ilk haftasında salınacağını ifade etti.

Sahada yapılan kontrollerde daha önce doğaya bırakılan samuray arılarının kahverengi kokarca yumurtalarını parazitlediğinin gözlemlendiğini belirten Yılmaz, bunun mücadelede önemli bir gelişme olduğunu kaydetti. Üreticilere de çağrıda bulunan Yılmaz, bahçelerde yapılan kontroller sırasında gri renge dönüşmüş kahverengi kokarca yumurtalarının görülmesi halinde o bölgede ilaçlama yapılmaması gerektiğini söyledi. Yılmaz, griye dönen yumurtaların samuray arıları tarafından parazitlenmiş olduğunu ve bu yumurtalardan faydalı böceklerin çıkacağını belirtti.

"Mücadelede önemli bir aşamaya geldik"

Samuray arılarının doğal dengenin korunması açısından büyük önem taşıdığına dikkat çeken Yılmaz, kimyasal ve mekanik mücadele yöntemlerinin mevcut ürün kayıplarını azaltmaya yönelik tedbirler olduğunu, kalıcı çözümün ise biyolojik mücadeleyle sağlanacağını vurguladı. "Kahverengi kokarcanın sonunu samuray arısı getirecek" diyen Yılmaz, yürütülen çalışmalarla zararlının popülasyonunun kontrol altına alınmasının hedeflendiğini ifade etti. Samuray arılarının üretiminin Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü öncülüğünde gerçekleştirildiğini belirten Yılmaz, çalışmalarda görev alan araştırmacılara teşekkür etti. Bu yıl geçen yıla göre daha fazla samuray arısı üretildiğini kaydeden Yılmaz, biyolojik mücadele çalışmalarının önümüzdeki süreçte de devam edeceğini sözlerine ekledi.

Enstitü Müdürü Deligöz: "Bu yıl 1 milyon 650 bin samuray arısı doğaya salınacak"

Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. İlyas Deligöz, kahverengi kokarcayla biyolojik mücadele kapsamında bu yıl Türkiye genelinde 1 milyon 650 bin samuray arısının doğaya salınacağını açıkladı. Samuray arısı üretimine 2023 yılında 20 bin adetle başladıklarını belirten Deligöz, üretim miktarının 2024 yılında 200 bine, geçen yıl ise 1 milyon 200 bine ulaştığını söyledi. Deligöz, bu yılki üretim çalışmalarının beş araştırma enstitüsünün iş birliğiyle yürütüldüğünü ifade ederek, Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nün ülkesel koordinatör olarak görev yaptığını kaydetti.

En fazla salım Samsun ve Ordu'da yapılacak

Üretilen samuray arılarının 40 ilde doğaya bırakılacağını belirten Deligöz, en fazla salımın 350 bin adetle Samsun'da gerçekleştirileceğini söyledi. Samsun'u 300 bin adetle Ordu'nun takip edeceğini ifade eden Deligöz, salımların daha çok kahverengi kokarca yoğunluğunun yüksek olduğu bölgelerde yapılacağını dile getirdi.

"Sahadaki sonuçlar başarıyı gösteriyor"

Daha önce doğaya bırakılan samuray arılarının kahverengi kokarca yumurtalarını parazitlemeye başladığının sahada gözlemlendiğini belirten Deligöz, elde edilen sonuçların biyolojik mücadelenin başarısını ortaya koyduğunu söyledi. Sürdürülebilir tarım anlayışının günümüzde daha fazla önem kazandığını vurgulayan Deligöz, kimyasal mücadelenin gerekli olduğunu ancak biyolojik mücadelenin uzun vadeli ve kalıcı çözüm açısından vazgeçilmez bir yöntem olduğunu ifade etti.

Kaymakam Sağlam: "Kahverengi kokarca mücadelesinde önemli mesafe kat ettik"

Çarşamba Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam, kahverengi kokarcayla mücadelede son iki yılda önemli çalışmalar yürütüldüğünü belirterek, zararlının etkisini azaltmak için kamu kurumları, yerel yönetimler ve vatandaşların iş birliği içerisinde hareket ettiğini söyledi.

Mücadele kurumların iş birliğiyle yürütülüyor

Kahverengi kokarcanın Türkiye için yeni bir zararlı olduğuna dikkat çeken Sağlam, Tarım ve Orman Bakanlığının koordinasyonunda yürütülen çalışmalar sayesinde mücadelede önemli bir aşamaya gelindiğini ifade etti. Yapılan uygulamaların sahada olumlu sonuçlar vermeye başladığını belirten Sağlam, daha önce gerçekleştirilen çalışmaların etkisinin gözle görülür hale geldiğini kaydetti.

Mücadelede Samsun Büyükşehir Belediyesinin personel ve finansman desteği sağladığını belirten Sağlam, sahadaki en önemli katkılardan birinin de muhtarlardan geldiğini söyledi. Muhtarların vatandaşları bilgilendirme ve mücadele çalışmalarını yaygınlaştırma noktasında önemli görev üstlendiğini ifade eden Sağlam, emeği geçen tüm kişi ve kurumlara teşekkür etti.

"Dünyanın ürettiği samuray arısı sayısı Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsüne ulaşmıyor"

Kahverengi kokarcayla mücadelenin uzun soluklu bir süreç olduğunu vurgulayan Sağlam, biyolojik mücadelede kullanılan samuray arılarının büyük önem taşıdığını söyledi. Türkiye'nin samuray arısı üretiminde önemli bir kapasiteye ulaştığını belirten Sağlam, "Dünyada üretilen samuray arısı sayısı, Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsünün ulaştığı üretim miktarına yaklaşamıyor" dedi.

Yürütülen çalışmaların üreticilerin zararını azaltmada önemli katkı sağladığını ifade eden Sağlam, biyolojik mücadelenin önümüzdeki yıllarda daha da etkili sonuçlar vereceğini sözlerine ekledi.

Program konuşmaların ardından samuray arıcılıklarının salımı ile birlikte tamamlandı. - SAMSUN