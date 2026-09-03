Konya Hadim\'de kiraz hasadı eylülde de sürüyor, ürünün yüzde 90\'ı ihraç ediliyor

Konya'nın Hadim ilçesinde, Toros Dağları'nın yüksek kesimlerinde yetiştirilen kirazın hasadı eylül ayına girilmesine rağmen devam ediyor. Geç hasat dönemi sayesinde üreticiler, sezonun son döneminde de gelir elde etmeyi sürdürüyor.

İlçeye bağlı Gezlevi Mahallesi Arpalık mevkiindeki kiraz bahçelerinde devam eden hasat, engebeli arazi şartlarına rağmen üreticilerin yoğun emeğiyle gerçekleştiriliyor. Kiraz üreticisi Yusuf Tekdamar, hasadın yaklaşık 2 aydır devam ettiğini belirterek, kiraz üretiminin büyük emek istediğini söyledi. Bahar dönemindeki bakım çalışmalarının ürün kalitesi açısından büyük önem taşıdığına dikkat çeken Tekdamar, "Gübresi, ilacı, suyu ve özellikle arazi şartları çok zor. Kirazımıza gözümüz gibi bakıyoruz. Bahar dönemindeki bakım en önemli süreç. İlacı, gübresi, çapası ve sulaması tamamen el emeğiyle yapılıyor. Bölgedeki arazilerin tarım makinelerinin kullanımına uygun olmadığını ifade eden Tekdamar, "Arazilerimiz engebeli, su imkanlarımız kısıtlı. Susuz şekilde kiraz yetiştiriyoruz. Bu nedenle kirazımızın aroması ve kalitesi çok yüksek oluyor. Eylül ayına girmemize rağmen hasat devam ediyor. Yaklaşık 10-15 gün daha süreceğini düşünüyorum" dedi.

"Rakım 800 metreden başlayıp 2 bin metre seviyelerine kadar çıkıyor"

Üretici Mert Tekdamar ise Hadim'in Türkiye'de kiraz hasadının en geç tamamlandığı bölgelerden biri olduğunu belirtti. İlçedeki rakım farklılıklarının hasat sezonunu uzattığını dile getiren Tekdamar, "Hadim'de kiraz hasadı 15 Haziran civarında başlıyor. Rakım 800 metreden başlayıp 2 bin metre seviyelerine kadar çıkıyor. Bu nedenle eylül ayında bile kiraz toplamaya devam ediyoruz. Kirazın büyük bölümünün ihraç edildiğini kaydeden Tekdamar, "Kirazımızın yaklaşık yüzde 90'ı yurt dışına gönderiliyor. Ürün azaldığı için şu dönemde İstanbul pazarına sevkiyat yapıyoruz. Yaklaşık 10 gün daha hasadın devam edeceğini öngörüyoruz" şeklinde konuştu.

"Kirazlarımızın yüzde 90'ı ihraç ediliyor"

Kiraz tüccarı Ali Akbalık da hasat sezonunun yaklaşık 4 aydır devam ettiğini belirterek, Hadim kirazının yurt dışında yoğun talep gördüğünü söyledi. Akbalık, "Kirazlarımızın yüzde 90'ı ihraç ediliyor, kalan kısmı ise İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlere gönderiliyor. Bugün 1 Eylül olmasına rağmen kiraz alımımız devam ediyor. Yurt dışında tercih edilmesinin en önemli nedenleri kalibresinin yüksek olması ve kendine özgü aromasının bulunmasıdır" diye konuştu.

Yüksek rakımı, kendine özgü aroması ve uzun hasat dönemiyle öne çıkan Hadim kirazı, bölge ekonomisine katkı sağlamayı sürdürüyor.