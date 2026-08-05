Kütahya’da mahalle muhtarlarına ’Depozito Yönetim Sistemi’ tanıtıldı

Kütahya Belediyesi tarafından çevre bilincinin artırılması ve geri dönüşüm çalışmalarının daha etkin yürütülmesi amacıyla mahalle muhtarlarına yönelik "Depozito Yönetim Sistemi Bilgilendirme Toplantısı" düzenlendi.

Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, Türkiye'de uygulanmaya başlanan Depozito Yönetim Sistemi'nin işleyişi, çevreye sağlayacağı katkılar ve uygulama sürecine ilişkin detaylar mahalle muhtarlarıyla paylaşıldı.

Toplantıya, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Türkiye Çevre Ajansı (TÜÇA) koordinasyonunda görevlendirilen Art Geri Dönüşüm firması yetkilileri de katıldı. Firma temsilcileri, sistemin temel amacı, vatandaşların uygulamaya nasıl dahil olacağı, depozito kapsamındaki ambalajların toplanma süreci ve geri dönüşüm zincirine sağlayacağı katkılar hakkında kapsamlı bir sunum gerçekleştirdi.

Programda konuşan Kütahya Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Rıdvan Yavuz ise, sıfır atık politikalarının yaygınlaştırılması ve geri dönüşüm kültürünün güçlendirilmesine yönelik belediye tarafından yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Yavuz, doğal kaynakların verimli kullanılmasının sürdürülebilir çevre politikalarının temelini oluşturduğunu belirterek, atıkların kaynağında ayrıştırılmasının ve geri dönüşüm alışkanlığının toplumun tüm kesimlerinde yaygınlaştırılmasının büyük önem taşıdığını ifade etti. Depozito Yönetim Sistemi'nin de bu hedeflere ulaşılmasında önemli katkılar sağlayacağını vurgulayan Yavuz, mahalle muhtarlarının vatandaşların bilinçlendirilmesi noktasında önemli bir görev üstleneceğini dile getirdi.

Toplantıda ayrıca Art Geri Dönüşüm Genel Müdürü Vedat Akgümüş ile Art Geri Dönüşüm Yöneticisi Esma Çoban da hazır bulundu. Yetkililer, Depozito Yönetim Sistemi'nin uygulama esasları hakkında muhtarları bilgilendirirken, sistemin işleyişine ilişkin merak edilen soruları da yanıtladı.