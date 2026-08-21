Kütahya Ulu Cami ve çevresinde düzenleme çalışmaları sürüyor

Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Ulu Cami ve çevresinde devam eden düzenleme çalışmalarını yerinde inceleyerek ilgili personelden çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı.

Başkan Yardımcıları Osman Ortaçlı ve Ejderhan Gezer'in de eşlik ettiği incelemede, tarihi dokuya uygun şekilde sürdürülen uygulamalar değerlendirildi. Yapılan düzenlemeler yerinde incelenirken, çalışmaların ilerleyişi hakkında ekiplerden bilgi alındı.

Ekipler ve vatandaşlarla da görüşen Başkan Eyüp Kahveci, Ulu Cami ve çevresinin daha düzenli, estetik ve tarihi kimliğini yansıtan bir görünüme kavuşması amacıyla çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü belirtti.

Kütahya Belediyesi tarafından, şehrin tarihi mirasının korunması ve kent estetiğinin güçlendirilmesine yönelik çalışmaların devam edeceği bildirildi.