Malatya\'da Levent Vadisi yaza hazırlanıyor

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde bulunan ve 65 milyon yıllık jeolojik geçmişiyle dikkat çeken Levent Vadisi'nde yaz sezonu öncesi hazırlıklar sürüyor. Bölgede devam eden projeler kapsamında gençlik kampı, macera parkı, yöresel ürün satış alanları ve müze gibi yatırımların hayata geçirilmesi hedefleniyor.

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ne alınması için çalışmalar yürütülen Levent Vadisi'nde incelemelerde bulunan Akçadağ Belediye Başkanı Hasan Ulutaş, vadinin Türkiye'nin önemli doğa ve turizm destinasyonlarından biri olduğunu söyledi.

Göreve geldikleri günden bu yana İnönü Üniversitesi ile birlikte Levent Vadisi ve çevresini kapsayan jeopark alanının UNESCO listesine dahil edilmesi için çalışmalar yürüttüklerini belirten Ulutaş, bölgede Gençlik ve Spor Bakanlığı destekli yaklaşık 150 milyon liralık yatırımın devam ettiğini ifade etti. Levent Vadisi'nin yalnızca doğal güzellikleriyle değil, tarihi ve bilimsel yönleriyle de önemli bir potansiyele sahip olduğunu kaydeden Ulutaş, "Gençlik kampı, macera parkı ve yöresel ürün satış alanlarını en kısa sürede hizmete açmayı planlıyoruz. Burası sadece Malatya'nın değil, Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden biri olacak" dedi.

Vadide 28 kilometre uzunluğunda bir kanyon bulunduğunu ifade eden Ulutaş, proje tamamlandığında ziyaretçilere yönelik sosyal alanların yanı sıra bölgede bulunan fosillerin sergileneceği bir müzenin de hizmet vereceğini söyledi. Yaz boyunca çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapacaklarını belirten Ulutaş, Levent Vadisi'nin doğa sporları, yürüyüş, tırmanış ve bilimsel çalışmalar için uygun bir alan olduğunu kaydetti.

Ulutaş, 26-28 Haziran tarihlerinde düzenlenecek Motofest etkinliğiyle Türkiye'nin farklı şehirlerinden motosiklet tutkunlarını ağırlayacaklarını belirterek, festival kapsamında gerçekleştirilecek programlarla Levent Vadisi'nin tanıtımına katkı sunacaklarını söyledi. - MALATYA