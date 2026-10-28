Malatya\'da dere yatakları taştı, Erkenek\'te HES\'lerde tahliye kapağı açıldı

Malatya'da meteorolojinin uyarısının ardından etkili olan sağanak yağış, kırsal bölgelerde taşkınlara neden oldu.

Kent genelinde etkili olan yağış nedeniyle Doğanşehir ilçesine bağlı Erkenek Mahallesi Karanlıkdere mevkiinde derelerin su seviyesi yükseldi. Dere yataklarının taşması sonucu bölgede taşkınlar meydana gelirken, bazı hidroelektrik santrallerinde su tahliyesi için kapakların açıldığı öğrenildi. Kent merkezinde de etkisini sürdüren sağanak yağışın yarın da devam etmesi bekleniyor.