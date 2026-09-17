Malatya Ticaret Borsasından MESOB’a Ahilik Haftası ziyareti

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, Ticaret Borsası Meclis Başkanı Erdoğan Ünal ve yönetim kurulu üyeleri, Ahilik Haftası kapsamında Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin'i ziyaret etti. Görüşmede deprem sonrası esnafın çalışma şartları, çarşıların yeniden canlandırılması ve kurumlar arasındaki iş birliği ele alındı. Özcan, Malatya ekonomisinin dayanışmayla yeniden ayağa kaldırılması gerektiğini belirtirken Keskin, esnafın kalıcı iş yerlerine taşınması için çalışmaların hızlandırılmasını istedi.

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, ziyaretin Ahilik Haftası'nın yanı sıra Keskin'in yeni görev dönemini kutlamak amacı taşıdığını belirterek, "Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanımız Sayın Şevket Keskin'i yönetim kurulumuz ve meclis başkanımızla beraber ziyarete geldik. Malatya zor bir dönemden geçiyor. 6 Şubat depreminin oluşturduğu olumsuzlukları ortadan kaldırmak için hep beraber mücadele veriyoruz. Başkanım da özellikle 6 Şubat'tan bu yana esnaf ve sanatkar camiasının hakkını ve hukukunu korumak için mücadele veriyor. Bu anlamda kendisine yeni seçildiği dönemde hem başarılar diliyoruz hem hayırlı olsun diyoruz. Çok ciddi bir tecrübesi var. Özellikle bu camiada, bu alanda önemli bir tecrübesi var. Kendisini tekrar tebrik ediyoruz. Allah hayırlı uğurlu etsin. Bir dönem daha Malatya'ya, esnaf camiasına hizmet edecek" dedi.

"Etkinlikler bu yıl biraz daha sakin geçecek gibi"

Ahilik Haftası etkinliklerine ilişkin değerlendirmede bulunan Özcan, "Ahilik Haftası konusunda geçmişte çok önemli etkinlikler gerçekleştirildi. Sanırım bu dönem biraz daha sakin geçecek. Hem şehirdeki olumsuz etkiler hem de esnaf camiasının içinde olduğu sıkıntılar dikkate alınarak etkinlikler bu yıl biraz daha sakin geçecek gibi" şeklinde konuştu.

Deprem sonrasında geçici alanlarda ticaret yapan esnafın şartlarına değinen Özcan, "Depremden sonra zorunlu bir yerleşke düzeni kuruldu. Bir taraftan çarşılar, bir taraftan konteynerler Uzun zamandır herkes zor bir dönem geçiriyor. İnşallah bunlar da yakın zamanda geçecek. Çarşılar inşa ediliyor. Sanayi yeniden yapılıyor. Zorluklar var, sorunlar var. Ama sorumluluklarımız da var. Bu zor süreci devletimizle, milletimizle iş birliği içerisinde atlatmaya çalışıyoruz. İnşallah yakın zamanda iş dünyası iyileştirilmiş fiziki alanlara kavuşunca her şey normale dönecek" ifadelerini kullandı.

Özcan, eksiklerin kurumlar arasındaki dayanışmayla giderilmesi gerektiğini belirterek, "Mutlaka hatalar, eksikler, problemler olmuştur. Ama bu dayanışma ruhuyla, Valimizin koordinesinde esnaf ve sanatkar camiası, Ticaret Borsası ve diğer sivil toplum örgütleri, kamuyla beraber iyi bir iş birliğiyle bunu atlatmaya çalışacağız. Sayın Başkan'a da bu süre içerisinde göstermiş olduğu iyi niyet, gayret ve çabalardan dolayı teşekkür ediyoruz. İnşallah kısa sürede hep beraber, geçmişte büyük bir özenle sahiplendiğimiz şehrimizi de ekonomiyi de birlikte ayağa kaldıracağız" ifadelerine yer verdi.

"Esnafın fiziki alanları iyileştirilmeli"

Esnafın uygun şartlarda çalışmasının kent yaşamına da yansıyacağını ifade eden Özcan, "Başkan her fırsatta ifade ediyor. Bir şehrin en önemli aktörlerinden biri esnaf camiasıdır, ekonomidir. Esnaf, fiziki alanları iyileştirilmiş, ticaretini yapabileceği, vatandaşa daha sağlıklı hizmet verebileceği ve ekonomik şartlarını çevirebileceği alanlara kavuşursa Malatya'nın çok daha mutlu olabileceğini, insanların daha sağlıklı hizmet alabileceği bir durum oluşacağını düşünüyoruz" dedi.

"Kayısı Malatya'nın lokomotifidir"

MESOB Başkanı Şevket Keskin, ziyaret için heyete teşekkür ederek kayısının kent ve bölge ekonomisindeki önemini anlatarak, "Başkan'a, yönetim kurulu arkadaşlarımıza ve meclis başkanımıza bu ziyaretten dolayı çok teşekkür ediyorum. Kayısı, Malatya'nın lokomotifi olan bir üründür. Sadece Malatya için değil, bölge için Cenab-ı Allah'ın verdiği bir nimettir. Ramazan Başkan da yıllarca kayısıyı çok iyi tanıtıp mücadelesini veren bir arkadaşımız" dedi.

Ticaret Borsası ile esnaf odalarının ortak üyeleri bulunduğunu belirten Keskin, "Borsayla esnaf odalarının iç içe olduğunu, aynı üyelere sahip olduğunu biliyoruz. Hepimiz birlikte, elimizden geldiği kadar hem Malatya için hem esnaf ve sanatkar camiası için çalışıyoruz. Esnaf ve sanatkar camiası memleketin lokomotifidir. Esnafsız çarşı olmaz" şeklinde konuştu.

"Kalıcı yerlere taşınmamız, konteynerden kurtulmamız gerekir"

Esnafın kalıcı iş yerlerine geçişinin hızlandırılmasını isteyen Keskin, "Ramazan Başkan'ın da söylediği gibi, inşallah çarşıya yakında biraz daha hız verilerek bütün esnafımızın tekrar kalıcı yerlere taşınması, konteynerden kurtulmamız gerekir. Bugüne kadar insanlar iyi kötü nafakasını kazandı. Şehre destek olmaya çalıştı. Esnaf bütün özverisiyle çalıştı" dedi.

"Birini dışlamak Malatya'ya fayda getirmez"

Kamu kurumları, siyasi temsilciler ve meslek kuruluşlarının birlikte hareket etmesini isteyen Keskin, "Bütün siyasi partilerle, sivil toplum örgütleriyle benim istediğim buydu. Çünkü bizler siyaset üstü bir kurumdayız. Bizim burada her görüşten insanımız var. Hepsine de saygı duyuyoruz. Milletvekillerimiz, valimiz, bu işle uğraşan belediye başkanlarımızın sivil toplum örgütleriyle oturup ortak akılla eksiklerimizi tamamlaması lazım. Bir tarafta birini dışlamak, birini getirmek Malatya'ya fayda getirmeyecektir diye düşünüyorum" dedi.

"Malatya'yı ayağa kaldırmak hepimizin boynunun borcu"

Malatya'nın ihtiyaçlarının ilgili makamlara birlikte aktarılması gerektiğini vurgulayan Keskin, "Diğer sivil toplum örgütleriyle beraber Malatya'yı nasıl ayağa kaldıracağız? Ne yapacağız? Malatya'nın ihtiyacı nedir? Bir yerde bir görüşme varsa bizi de katsınlar. Beraber gidip derdimizi anlatma imkanı bulursak Malatya'ya çok faydalı olur. Bundan önceki dönemlerde sivil toplum örgütleriyle başbakanlık döneminde de cumhurbaşkanlığı döneminde de görüşmeler oluyordu. İnşallah bundan sonra aynı görüşmeleri, aynı hızla devam ettiririz. Malatya'yı ayağa kaldırmak hepimizin boynunun borcu" diye konuştu.

Ahilik kültürünün paylaşma, dayanışma ve dürüst ticaret anlayışına dayandığını belirten Keskin, ziyaret için teşekkür etti.