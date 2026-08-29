Manavgat Sorgun Mahallesi Boğaz Mendirek yolunda korkutan yangın
Antalya'nın Manavgat ilçesinde Sorgun Mahallesi'nde sazlık ve ağaçlık alanda çıkan yangın, itfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Rüzgarın etkisiyle yayılan alevler oteller bölgesinde kısa süreli paniğe yol açtı.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde sazlık ve ağaçlık alanda çıkan yangın orman İşletmesi Büyükşehir Belediyesi ve Manavgat Belediyesi tekniklerinin müdahalesi sonucunda söndürüldü
Manavgat Sorgun Mahallesi boğaz mendirek yolu üzerinde titreyen göl kenarında bulunan sazlık alandan başlayan yangın oteller bölgesinde korku dolu anların yaşamasına neden oldu. Kuru Otlar ve sazlıkların rüzgarın da etkisiyle bir anda alev almasıyla başlayan ve hızla yayılan yangına Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesiManavgat birimi, Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü ve Manavgat Belediyesi ekiplerinin yanı sıra bölgede bulunan otel çalışanları müdahale etti.
Yangın söndürme çalışmalarını Manavgat Belediye Başkan Vekili Mehmet Çiçek ve Manavgat Orman İşletme Müdürü İsa Tarhan olay yerinden takip etti
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