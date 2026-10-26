Meteoroloji, Balıkesir'in kuzey ve batısında metrekareye 51-100 kilogram yağış bekliyor - Son Dakika
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Meteoroloji, Balıkesir'in kuzey ve batısında metrekareye 51-100 kilogram yağış bekliyor

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Meteoroloji, Balıkesir\'in kuzey ve batısında metrekareye 51-100 kilogram yağış bekliyor
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 27 Ekim 2026'da Marmara ve Kuzey Ege'de etkili olacak yağışların kuvvetli, yer yer çok kuvvetli geçeceğini duyurdu. Balıkesir'in kuzey ve batısında metrekareye 51-100 kilogram yağış beklenirken ani sel ve su baskınına karşı tedbir çağrısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara ve Kuzey Ege bölgelerinde etkili olması beklenen kuvvetli ve çok kuvvetli yağışlara karşı vatandaşları uyardı. 27 Ekim Salı günü ilk saatlerden itibaren Tekirdağ başta olmak üzere İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa, Balıkesir ve Çanakkale çevrelerinde etkili olması beklenen yağışların, yer yer şiddetli seviyeye ulaşabileceği bildirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, 27 Ekim 2026 Salı günü saat 00.00 itibarıyla başlaması beklenen yağışların gün boyunca etkisini sürdürmesi, gece saatlerinde ise etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

Yapılan değerlendirmede Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa, Balıkesir ve Çanakkale çevrelerinde metrekareye 21 ila 50 kilogram arasında kuvvetli yağış düşmesinin beklendiği belirtildi. İstanbul'un kuzeyi, Bursa'nın kuzey ve batısı, Çanakkale'nin doğusu ile İzmir'in kuzey kesimlerinde ise yağışların çok kuvvetli olabileceği kaydedildi.

Balıkesir'in kuzey ve batı kesimlerinde de çok kuvvetli, yer yer şiddetli yağış beklendiği, bu bölgelerde metrekareye 51 ila 100 kilogram arasında yağış düşebileceği bildirildi.

Kuvvetli yağışlarla birlikte ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzlukların yaşanabileceğine dikkat çekildi.

Yetkililer, vatandaşların meteorolojik uyarıları takip etmeleri, özellikle su baskını riski bulunan bölgelerde dikkatli olmaları ve muhtemel olumsuzluklara karşı gerekli tedbirleri almaları gerektiğini bildirdi.

Meteorolojik uyarının 27 Ekim 2026 Salı günü saat 23.59'a kadar geçerli olması bekleniyor.

Kaynak: İHA
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