Meteoroloji Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da yerel sağanak bekliyor

Meteoroloji Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da yerel sağanak bekliyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre ülke geneli az bulutlu ve açık, güney kesimler parçalı bulutlu olacak. Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu ile Kayseri'nin güneyi, Niğde, Malatya ve Elazığ çevrelerinde yerel sağanak, Marmara ve Batı Karadeniz'de pus ile sis bekleniyor.
Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin az bulutlu ve açık, güney kesimlerin parçalı bulutlu, Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ile Kayseri'nin güneyi, Niğde, Malatya ve Elazığ çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara, Kuzey ve İç Ege ile Batı Karadeniz'de pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgarın, genellikle güneyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde yer yer kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Az bulutlu ve açık 26
İstanbul: Az bulutlu ve açık 25
İzmir: Az bulutlu ve açık 28
Bursa: Az bulutlu ve açık 28
Adana: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 33
Antalya: Az bulutlu ve açık 30
Samsun: Az bulutlu 25
Trabzon: Az bulutlu 24
Erzurum: Az bulutlu 19
Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28
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