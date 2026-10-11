Meteoroloji Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da yerel sağanak bekliyor - Son Dakika
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Meteoroloji Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da yerel sağanak bekliyor

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre ülke geneli az bulutlu ve açık, güney kesimler parçalı bulutlu olacak. Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu ile Kayseri'nin güneyi, Niğde, Malatya ve Elazığ çevrelerinde yerel sağanak, Marmara ve Batı Karadeniz'de pus ile sis bekleniyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin az bulutlu ve açık, güney kesimlerin parçalı bulutlu, Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ile Kayseri'nin güneyi, Niğde, Malatya ve Elazığ çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara, Kuzey ve İç Ege ile Batı Karadeniz'de pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgarın, genellikle güneyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde yer yer kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 26

İstanbul: Az bulutlu ve açık 25

İzmir: Az bulutlu ve açık 28

Bursa: Az bulutlu ve açık 28

Adana: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 33

Antalya: Az bulutlu ve açık 30

Samsun: Az bulutlu 25

Trabzon: Az bulutlu 24

Erzurum: Az bulutlu 19

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

Kaynak: İHA
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