Meteoroloji Genel Müdürlüğü Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yerel sağanak bekliyor - Son Dakika
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yerel sağanak bekliyor

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Meteoroloji, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Hatay kıyıları ve Tokat, Artvin, Kars, Ardahan, Iğdır, Sivas çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak bekliyor. Sıcaklıklar Doğu'da mevsim normalleri civarında, diğer kesimlerde normallerin altında seyredecek.

Ülke genelinde kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Hatay'ın kıyı kesimleri, Tokat, Artvin, Kars, Ardahan, Iğdır ve Sivas çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Trakya ile yurdun iç kesimlerinde sis ve pus hadisesi görülmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıkları Doğu kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer kesimlerde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle değişik yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 18

İstanbul: Parçalı bulutlu 20

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 24

Bursa: Parçalı bulutlu 22

Adana: Parçalı bulutlu 27

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 25

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı 20

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 19

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 17

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 24

Kaynak: İHA
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