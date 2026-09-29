Muğla\'da COP31 diyaloğunda belediyelerin iklim finansmanına erişimi ele alındı

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Akdeniz İklim Zirvesi'nin ardından " COP31'e Doğru: Yerel İklim Eylemi Politika Diyaloğu" gerçekleştirildi. "Yerel Liderlik, Kapsayıcı Kentsel Dirençlilik ve Sürdürülebilir Dönüşüm" temasıyla düzenlenen programda iklim değişikliğiyle mücadelede yerel yönetimlerin rolü, iklim finansmanı, kentsel dirençlilik, adil dönüşüm ve sürdürülebilir kalkınma ele alındı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, iklim değişikliğinin kentler üzerindeki etkilerine karşı yerel yönetimlerin rolünü güçlendirmeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Akdeniz İklim Zirvesi'nin ardından Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi'nde "COP31'e Doğru: Yerel İklim Eylemi Politika Diyaloğu" düzenlendi.

"Yerel Liderlik, Kapsayıcı Kentsel Dirençlilik ve Sürdürülebilir Dönüşüm" temasıyla gerçekleştirilen programda ulusal ve küresel iklim hedeflerinin yerel ölçekte somut uygulamalara dönüştürülmesi, belediyelerin iklim finansmanına erişimi ve kentlerin iklim krizine karşı dirençliliğinin artırılması konuları değerlendirildi.

Ahonsi: "Belediyeler politikaların oluşturulmasında önemli ortaklardır"

Birleşmiş Milletler Türkiye Mukim Koordinatörü Dr. Babatunde Ahonsi, şehirlerin iklim değişikliğinin etkilerinin en yoğun hissedildiği alanlardan olduğunu belirterek belediyelerin yalnızca politikaların uygulayıcısı olarak görülmemesi gerektiğini söyledi.

Ahonsi, "Şehirler ve belediyeler, politikaların oluşturulmasında önemli ortaklardır. Belediyelerden daha dayanıklı altyapılar, daha güçlü toplum hizmetleri ve daha yeşil ekonomiler oluşturması bekleniyor. Ancak hedeflerle uygulama araçlarının birbiriyle uyumlu olması gerekiyor. Belediyelerin öncelikleri ile finans kurumlarının imkanları bir araya gelmeli; küresel fonlar ve özel sektör de bu sürece dahil edilmelidir." dedi.

Duman: "Yerel yönetimler politika tasarımlarının merkezinde yer almalı"

WALD Yönetim Kurulu Başkanı ve UCLG-MEWA Genel Sekreteri Dr. Mehmet Duman ise iklim krizinin kentler üzerindeki baskısının giderek arttığını belirterek yerel gerçeklikler doğrultusunda harekete geçilmesinin önemini vurguladı.

Duman, "Belediyelerimizin ulusal ve küresel iklim taahhütlerini ölçülebilir yerel eylemlere dönüştürmesi gerekiyor. Yerel yönetimler politika tasarımlarının merkezinde yer almalıdır. Ancak bu şekilde iklim taahhütlerimize ve hedeflerimize daha güçlü biçimde ulaşabiliriz.

Hiçbir şehir iklim kriziyle tek başına mücadele edemez. Bu mücadele iş birliği gerektiriyor. Ulusal kurumların, şehirlerimizin ve uluslararası kuruluşların sürece dahil edilmesi son derece önemli." ifadelerini kullandı.

Heart: "Diyaloğun en önemli yanı da ortak çözümler üretmek"

Ana tema konuşmaları kapsamında konuşan Montpellier Akdeniz Metropolü Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Clare Hart, "Akdeniz'i daha yaşanabilir ve dirençli hale getirebilmek için yerel liderliğe ve güçlü bir iş birliğine ihtiyacımız var. Kentlerimiz iklim kriziyle mücadelede ön safta yer alıyor ancak teknik, kurumsal ve finansal kapasiteleri aynı düzeyde değil. Bu nedenle bölgesel iş birliği büyük önem taşıyor. Her kent için tek bir çözüm mümkün değil; ancak bir şehirde geliştirilen başarılı bir model başka bir şehre ilham verebilir, teknik uzmanlık ve deneyimler paylaşılabilir. Muğla'da Akdeniz kentlerini bir araya getiren bu diyaloğun en önemli yanı da ortak çözümler üretmek ve kentlerin uluslararası politika süreçlerindeki sesini güçlendirmektir." dedi.

Wyganowski: "Birlikte hareket etmeliyiz"

Birlikte çalışmanın önemine değinen Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu İş Birliği Başkanı Maria Luisa Wyganowski, "Bugün hepimizi ilgilendiren çok önemli bir konu için buradayız; hepimiz aynı şeyi, dünyamızı korumaya çalışıyoruz. Bu önemli İklim Zirvesi'ne ev sahipliği yaptığınız için teşekkür ediyorum. Deniziyle, suyuyla ve doğasıyla çok değerli bir dünyada yaşıyoruz ve onu korumak bizim sorumluluğumuz. Başkan Ahmet Aras'ın da ifade ettiği gibi, kentler arasındaki bağı hiçbir zaman koparmamalı; iklim kriziyle mücadelede dayanışma içinde, birlikte hareket etmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Başkan Aras: "Taahhütleri somut yatırımlara ve projelere Dönüştürmeliyiz"

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, iklim değişikliğinin etkilerinin kentlerde doğrudan hissedildiğine dikkat çekerek artık somut sonuçların ortaya konulması gerektiğini söyledi.

Başkan Aras, "Artık sonuç almamız gerekiyor. Taahhütleri sahada somut yatırımlara ve projelere dönüştürmek için neler yapacağımızı konuşmamız gerekiyor. Çünkü biz iklim değişikliğini kentlerimizde yaşıyoruz. Su kaynaklarımız üzerindeki baskıda, orman yangınlarında, aşırı sıcaklarda, kıyılarımızdaki baskıda, ekosistemlerin bozulmasında, tarım alanlarımızda ve enerji maliyetlerinde iklim değişikliğinin etkilerini çok net bir şekilde görüyoruz." dedi.

"Yerel Yönetimlerin Finansmana Erişimi Güçlendirilmeli"

Yerel yönetimlerin iklim eylem planlarını hazırladığını ancak finansman eksikliğinin bu politikaların uygulanmasını zorlaştırdığını belirten Başkan Aras, ulusal ve küresel ölçekte iş birliğinin önemine değindi.

Değişimin yerelden başladığını vurgulayan Başkan Aras, belediyelerin kurumsal kapasitelerinin ve finansal imkanlarının artırılmasının iklim değişikliğiyle mücadeleyi güçlendireceğini ifade etti. Başkan Aras ayrıca enerji politikalarına ilişkin, "Enerji hepimiz için önemlidir. Ancak enerji üretirken yerelden ve doğal değerlerimizden ne kadar feragat ettiğimize dikkat etmemiz gerekiyor. Bunun için kendimize bir takvim belirlememiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.