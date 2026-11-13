Muş'ta sürücüler 15 Kasım öncesi kış lastiği için lastikçilerde yoğunluk oluşturdu - Son Dakika
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Muş'ta sürücüler 15 Kasım öncesi kış lastiği için lastikçilerde yoğunluk oluşturdu

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Muş\'ta sürücüler 15 Kasım öncesi kış lastiği için lastikçilerde yoğunluk oluşturdu
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Muş\'ta sürücüler 15 Kasım öncesi kış lastiği için lastikçilerde yoğunluk oluşturdu
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Muş'ta kar yağışı ve soğuk havayla sürücüler araçlarının kışlık bakımı için oto lastikçilere gitti. 15 Kasım'da ticari araçlarda başlayacak kış lastiği zorunluluğu öncesi iş yerlerinde yoğunluk yaşanıyor; lastik değişimiyle birlikte yağ, antifriz ve akü kontrolü de yapılıyor.

Muş'ta etkili olan kar yağışı ve hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte sürücüler, araçlarını kış şartlarına hazırlamak için oto lastikçilerinin yolunu tuttu. 15 Kasım'da ticari araçlarda başlayacak zorunlu kış lastiği uygulaması öncesinde iş yerlerinde yoğunluk yaşanıyor.

Kentte kış mevsiminin etkisini göstermeye başlamasıyla birlikte oto lastikçilerde hareketlilik arttı. Araçlarını kış şartlarına hazırlamak isteyen sürücüler, yazlık lastiklerini kışlık lastiklerle değiştirmek için servislerin yolunu tuttu. İş yerlerinde yoğun mesai harcayan ustalar, lastik değişiminin yanı sıra araçların yağ, antifriz ve akü kontrollerini de gerçekleştiriyor.

İŞLETME SAHİBİ TUĞAL'DAN UYARI

İşletme sahibi Yasin Tuğal, 15 Kasım itibarıyla ticari araçlarda kış lastiği zorunluluğunun başlayacağını belirterek, bu nedenle son günlerde yoğunluk yaşandığını söyledi. Vatandaşların kış mevsimine hazırlıklı girmek ve trafikte güvenli seyahat etmek amacıyla lastik değişimlerini yaptırdığını ifade eden Tuğal, "15 Kasım itibarıyla ticari araçlarda kış lastiği zorunluluğu başlıyor. Bu nedenle son günlerde iş yerimizde ciddi bir yoğunluk yaşanıyor. Vatandaşlarımız kış mevsimine hazırlıklı girmek ve trafikte güvenli seyahat etmek için lastik değişimlerini yaptırıyor. Özellikle ticari araç sahiplerinin 15 Kasım tarihini beklemeden kış lastiklerini taktırmalarını tavsiye ediyoruz. Özel otomobillerde ise kış lastiği zorunlu olmamakla birlikte, hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte güvenli sürüş açısından kış lastiği kullanılmasını öneriyoruz. Kış lastikleri soğuk hava şartlarında, yağışlı ve karlı yollarda aracın yol tutuşuna katkı sağlıyor. Sürücülerimizin lastiklerini son güne bırakmamalarını, diş derinliklerini ve lastiklerin genel durumunu kontrol ettirmelerini istiyoruz. Biz de burada vatandaşlarımızın araçlarını kış şartlarına hazırlamak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Lastik değişim ustası Yusuf Bingöl ise her yıl kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte lastik değişimlerinde yoğunluk yaşandığını belirtti. Muş'ta kış aylarında hava sıcaklıklarının eksi 20, hatta eksi 30 derecelere kadar düşebildiğini ifade eden Bingöl, sürücülerin araçlarını kış şartlarına hazırlamaları gerektiğini söyleyerek, "Her yıl olduğu gibi kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte lastik değişimlerinde yoğunluk başladı. Özellikle son birkaç gündür müşterilerimizin kış lastiği taktırmak için iş yerimize yoğun talebi var. Muş'ta kış aylarında hava sıcaklıkları eksi 20, hatta eksi 30 derecelere kadar düşebiliyor. Bu nedenle sürücülerimizin kış şartlarına hazırlıklı olması ve lastik değişimlerini erkenden yaptırması büyük önem taşıyor. Lastik değişiminin yanı sıra araç sahiplerine yağ, antifriz ve akü kontrollerini de yaptırmalarını tavsiye ediyoruz. Soğuk havalarda araçların herhangi bir sorun yaşamaması için kışlık bakımların eksiksiz yapılması gerekiyor. Vatandaşlarımızın son günleri beklemeden araçlarının kışlık bakımlarını yaptırmalarını öneriyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA
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