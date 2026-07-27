Mersin’de metruk ev yandı - Son Dakika
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Mersin’de metruk ev yandı

Mersin’de metruk ev yandı
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Mersin'in Mut ilçesinde metruk bir evde çıkan yangın, itfaiye ve orman ekiplerinin zamanında müdahalesiyle diğer evlere sıçramadan söndürüldü. Olayda can kaybı yaşanmazken, ev kullanılamaz hale geldi.

Mersin'in Mut ilçesinde metruk bir evde çıkan yangın, ekiplerin zamanında müdahalesiyle etrafa zarar vermeden söndürüldü.

Alınan bilgiye göre yangın, ilçeye bağlı Kurtsuyu Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle metruk evde çıkan yangın, kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine Mersin Büyükşehir Belediyesi Mut İtfaiye Amirliği ekipleri ile Mut Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı yangın söndürme ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin koordineli müdahalesi sonucu yangın kısa sürede diğer evlere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, metruk evde maddi hasar oluşarak kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Acil Durum, 3. Sayfa, İtfaiye, Mersin, Yaşam, Çevre, Mut, Son Dakika

Son Dakika Çevre Mersin’de metruk ev yandı - Son Dakika

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