Rize Ardeşen'de ana su borusu patladı, ilçe genelinde sular kesildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Rize Ardeşen'de ana su borusu patladı, ilçe genelinde sular kesildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Rize Ardeşen\'de ana su borusu patladı, ilçe genelinde sular kesildi
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap
Haberin Videosunu İzleyin
Rize Ardeşen\'de ana su borusu patladı, ilçe genelinde sular kesildi
Haber Videosu

Rize'nin Ardeşen ilçesinde ana su irsaliye hattı patladı; basınçla fışkıran su yolları göle çevirdi ve ilçe genelinde sular kesildi. Ardeşen Belediyesi ekiplerinin yürüttüğü onarım çalışmalarının sabaha kadar süreceği ve bu sürede ilçenin tamamına su verilemeyeceği bildirildi.

Rize'nin Ardeşen ilçesinde ana su borusu patlayınca yollar göle döndü, ilçe genelinde sular kesildi.

Olay, Ardeşen ilçesi Düz Mahalle mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şehir şebekesini besleyen ana su irsaliye hattında henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Basınçla fışkıran su cadde ve sokaklara taşarken, yollar kısa sürede göle döndü.

İhbar üzerine olay yerine Ardeşen Belediyesi su işleri ekipleri sevk edildi. Ekipler, taşkını kontrol altına almak ve patlayan ana boruyu onarmak amacıyla çalışma başlattı.

Yetkililer tarafından yapılan bilgilendirmede, arızanın giderilmesi için yürütülen çalışmaların sabaha kadar süreceği ve bu süre zarfında ilçenin tamamına su verilemeyeceği bildirildi. Öte yandan yetkililer, bölgede yaşayan vatandaşların yollardaki su birikintileri ile devam eden kazı ve onarım çalışmaları nedeniyle dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini duyurdu.

Kaynak: İHA
ArdeşenGüncelYaşamÇevreRizeSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Emeklilerin beklediği haber geldi Şimşek resmen duyurdu Emeklilerin beklediği haber geldi! Şimşek resmen duyurdu
Danilo Şef haklıymış Ananaslı pizza krizi İtalyan şefi işinden etti Danilo Şef haklıymış! Ananaslı pizza krizi İtalyan şefi işinden etti
Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun’un ölüm nedeni belli oldu Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un ölüm nedeni belli oldu
Sebastian Hoeness’ten Okan Buruk’un sözlerine tepki Sebastian Hoeness'ten Okan Buruk'un sözlerine tepki
AK Partili Şamil Tayyar, Yeni Partili ismin pavyon mesajını ifşa etti AK Partili Şamil Tayyar, Yeni Partili ismin pavyon mesajını ifşa etti
Afyonkarahisar’da 8 kişiyi öldüren şüphelinin kimliği belli oldu Afyonkarahisar’da 8 kişiyi öldüren şüphelinin kimliği belli oldu
12 şutta 9 gol yiyen kaleci Risser’e bir şok daha 12 şutta 9 gol yiyen kaleci Risser'e bir şok daha
Kasırga havalimanını vurdu Uçuşlar belirsiz süreyle durduruldu Kasırga havalimanını vurdu! Uçuşlar belirsiz süreyle durduruldu
23:44
Üst üste yedinci galibiyet Bournemouth durdurulamıyor
Üst üste yedinci galibiyet! Bournemouth durdurulamıyor
23:20
Tutuklama istenen Fatma Betül Sayan Kaya’nın sevk yazısında dikkat çeken ayrıntılar
Tutuklama istenen Fatma Betül Sayan Kaya’nın sevk yazısında dikkat çeken ayrıntılar
22:43
Fatma Betül Sayan Kaya hakkında tutuklama talebi
Fatma Betül Sayan Kaya hakkında tutuklama talebi
22:34
Trabzonspor, Freiburg’a kendi sahasında mağlup oldu
Trabzonspor, Freiburg'a kendi sahasında mağlup oldu
22:15
Afyonkarahisar’daki katliamda acı detaylar 8 kişinin yakınları hastane önünde gözyaşlarına boğuldu
Afyonkarahisar'daki katliamda acı detaylar! 8 kişinin yakınları hastane önünde gözyaşlarına boğuldu
21:43
Bakan Şimşek’ten emekliye seyyanen zam müjdesi
Bakan Şimşek'ten emekliye seyyanen zam müjdesi
21:23
Afyonkarahisar’da 8 kişiyi katleden saldırgan böyle yakalandı
Afyonkarahisar'da 8 kişiyi katleden saldırgan böyle yakalandı
20:54
Afyonkarahisar’da 8 kişiyi öldüren saldırgan yakalandı
Afyonkarahisar’da 8 kişiyi öldüren saldırgan yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2026 23:53:57. #7.13#
SON DAKİKA: Rize Ardeşen'de ana su borusu patladı, ilçe genelinde sular kesildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android