Rize Ardeşen\'de ana su borusu patladı, ilçe genelinde sular kesildi

Rize'nin Ardeşen ilçesinde ana su borusu patlayınca yollar göle döndü, ilçe genelinde sular kesildi.

Olay, Ardeşen ilçesi Düz Mahalle mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şehir şebekesini besleyen ana su irsaliye hattında henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Basınçla fışkıran su cadde ve sokaklara taşarken, yollar kısa sürede göle döndü.

İhbar üzerine olay yerine Ardeşen Belediyesi su işleri ekipleri sevk edildi. Ekipler, taşkını kontrol altına almak ve patlayan ana boruyu onarmak amacıyla çalışma başlattı.

Yetkililer tarafından yapılan bilgilendirmede, arızanın giderilmesi için yürütülen çalışmaların sabaha kadar süreceği ve bu süre zarfında ilçenin tamamına su verilemeyeceği bildirildi. Öte yandan yetkililer, bölgede yaşayan vatandaşların yollardaki su birikintileri ile devam eden kazı ve onarım çalışmaları nedeniyle dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini duyurdu.