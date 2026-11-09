Rize İkizdere Çifteköprü'de gece bulunan bitkin balıkçıl kuşu koruma altına alındı - Son Dakika
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Rize İkizdere Çifteköprü'de gece bulunan bitkin balıkçıl kuşu koruma altına alındı

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Rize İkizdere Çifteköprü\'de gece bulunan bitkin balıkçıl kuşu koruma altına alındı
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Rize İkizdere Çifteköprü\'de gece bulunan bitkin balıkçıl kuşu koruma altına alındı
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Rize İkizdere'ye bağlı Çifteköprü köyünde gece köy yolunda üşümüş ve bitkin bulunan balıkçıl kuşu, bir vatandaşın fark etmesiyle koruma altına alındı. Jandarma yönlendirmesiyle muhtara teslim edilen kuşun, sağlık kontrolünün ardından doğaya salınacağı öğrenildi.

Rize'nin İkizdere ilçesinde gece saatlerinde köy yolunda üşümüş ve bitkin halde bulunan balıkçıl kuşu, duyarlı vatandaşların çabasıyla koruma altına alındı.

İkizdere ilçesine bağlı Çifteköprü (Meles) köyünde gece karanlığında araçlarıyla seyir halinde olan Aslı Kandemir, yolun ortasında hareketsiz duran ve soğuktan etkilenmiş bir kuşu fark etti. Aracından inerek el feneri yardımıyla türünü bilmedikleri kuşun peşinden ilerleyen Kandemir, kaçamayacak kadar güçsüz düşen kuşu kontrollü bir şekilde yakalayarak araçlarına aldı.

Kuşun doğal yaşam alanından fazla uzaklaşmasını istemeyen ve güvenliğini sağlamaya çalışan Aslı Kandemir, vakit kaybetmeden İkizdere İlçe Jandarma Komutanlığı ile irtibata geçti. Jandarma ekiplerinin yönlendirmesi üzerine köy muhtarıyla iletişime geçildi. Geceyi güvenli bir alanda geçirmesi sağlanan bitkin balıkçıl kuşu, muhtara teslim edildi. Köy muhtarının gün içerisinde Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü ekiplerine haber vereceği ve kuşun sağlık kontrolünden geçirildikten sonra yeniden doğal ortamına salınacağı öğrenildi.

Kaynak: İHA
JandarmaİkizdereGüncelYaşamÇevreRizeSon Dakika

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