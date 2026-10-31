Samsun Ayvacık'ta kuzenler, Ordu Ünye'de topladıkları taşları takıya dönüştürüyor - Son Dakika
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Samsun Ayvacık'ta kuzenler, Ordu Ünye'de topladıkları taşları takıya dönüştürüyor

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Samsun Ayvacık\'ta kuzenler, Ordu Ünye\'de topladıkları taşları takıya dönüştürüyor
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Samsun Ayvacık'ta yaşayan Sedat ve Sunay Kocagülle kuzenler, hobi olarak başladıkları değerli taş işini mesleğe dönüştürdü. Kuzenler, son olarak Ordu Ünye'de sahil şeridinde buldukları taşları atölyelerinde işleyerek yüzük, kolye ve süs eşyası üretiyor.

Samsun'un Ayvacık ilçesinde yaşayan Sedat ve Sunay Kocagülle kuzenler, yıllar önce hobi olarak başladıkları değerli taş tutkusunu mesleğe dönüştürdü. Türkiye'nin farklı bölgelerinde doğal taş arayan kuzenler, Ordu'nun Ünye ilçesindeki sahil şeridinde buldukları taşları da atölyelerinde işleyerek takı ve süs eşyalarına dönüştürüyor.

Samsun'un Ayvacık ilçesinde yaşayan 49 yaşındaki Sedat ve 47 yaşındaki Sunay Kocagülle, Türkiye'nin doğal taş zenginliğini ekonomiye kazandırmak ve aile bütçelerine katkı sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Sahil şeritleri, dağlar ve ovalarda taş arayan kuzenler, son olarak Ordu'nun Ünye ilçesinde incelemelerde bulundu. Bölgede buldukları doğal taşları atölyelerinde işleyerek yüzük, kolye ve çeşitli süs eşyaları üretiyor.

"Ülkemiz, yurt dışından getirilen taşlardan çok daha zengin"

Yaklaşık 15 yıldır değerli taş sektöründe faaliyet gösteren Sedat Kocagülle, Türkiye'nin dört bir yanında araştırma yaptıklarını belirterek, "Türkiye'nin süs taşlarını bulundukları bölgelerde araştırıyor ve doğrudan kaynağından çıkararak ülke ekonomisine kazandırıyoruz. Bu işi ailece yapıyoruz. Ülkenin farklı bölgelerinde arazileri geziyor, bulduğumuz taşları işleyerek takıya dönüştürüyoruz. Şu anda Karadeniz sahilinin en güzel bölgelerinden birindeyiz. Burada bulduğumuz okyanus kalsedon taşını alıp işledikten sonra yüzük yapacağız. Bölge, taş çeşitliliği bakımından oldukça zengin. Yurt dışından getirilen taşlardan çok daha güzelleri ülkemizde bulunuyor. Bir taşın bulunmasından işlenerek takıya dönüştürülmesine kadar geçen süreci gördüğümüzde, ülkemizin doğal zenginliklerini daha iyi anlıyoruz" dedi.

"Hobi olarak başladım, hayatımın bir parçası oldu"

Kuzeni Sedat Kocagülle'nin öncülüğünde bu işe başladığını anlatan 47 yaşındaki Sunay Kocagülle ise ilk başta hobisi olarak gördüğü taş işlemeciliğinin zamanla hayatının bir parçası haline geldiğini söyledi. Kocagülle, "Bu işe hobi olarak başladım. Amcamın oğlu bizi de bu işe yönlendirdi. Zamanla çok sevdik. Yaklaşık 3-4 yıldır bu işle uğraşıyorum. Yüzük ve kolye gibi takılar üretiyoruz. Bugüne kadar Muğla'nın Milas ve Yatağan ilçeleri, Ordu'nun Ünye ve Fatsa ilçeleri, Eskişehir ve Malatya başta olmak üzere birçok yerde taş aradık. Taş seçerken özellikle şeffaflığına, görünümüne ve ışığı geçirip geçirmediğine dikkat ediyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA
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