Sarıkamış'ta 6 kurt ve 1 akbaba aynı karede, bir kurdun ağzında yiyecek var - Son Dakika
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Sarıkamış'ta 6 kurt ve 1 akbaba aynı karede, bir kurdun ağzında yiyecek var

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Sarıkamış\'ta 6 kurt ve 1 akbaba aynı karede, bir kurdun ağzında yiyecek var
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Sarıkamış\'ta 6 kurt ve 1 akbaba aynı karede, bir kurdun ağzında yiyecek var
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Sarıkamış'ta kar yağışının ardından karla kaplı arazide 6 kurt ve 1 akbaba cep telefonu kamerasıyla aynı karede görüntülendi. Görüntülerde kurtlardan birinin ağzında yiyecek bulunduğu görülürken, kurtlar ve akbabanın aynı alanda bulunması dikkat çekti.

Sarıkamış'ta 6 kurt ile 1 akbaba, karla kaplı arazide aynı kareye girdi. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, kurtların karlı arazide dolaştığı sırada bir akbabanın da aynı bölgede bulunması dikkat çekti.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından beyaza bürünen arazilerde yaban hayatından ilginç görüntüler ortaya çıktı. Doğal yaşamın sürdüğü bölgede bir arada görülen 6 kurt ve 1 akbaba, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Karla kaplı geniş arazide kaydedilen görüntülerde 6 kurdun bir arada hareket ettiği, kurtlardan birisinin ağzında yiyecek olduğu ve bir akbabanın da aynı alanda bulunduğu görüldü. Beyaz örtü üzerinde dolaşan kurtlar ile akbabanın aynı kadraja girmesi, ortaya dikkat çekici görüntüler çıkardı.

Kış mevsiminin etkisini hissettirdiği Sarıkamış'ta ormanlar ve geniş doğal alanlar, çok sayıda yaban hayvanına yaşam alanı sunuyor. Özellikle kar yağışının ardından beyaza bürünen doğada ortaya çıkan yaban hayatı görüntüleri, bölgenin doğal zenginliğini gözler önüne seriyor. 6 kurt ve 1 akbabanın aynı karede görüntülendiği anlar, izleyenlerin ilgisini çekti.

Kaynak: İHA
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