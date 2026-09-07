Serik'teki yangının enerjisi düşürüldü, ekipler soğutma çalışmasına başladı - Son Dakika
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Serik'teki yangının enerjisi düşürüldü, ekipler soğutma çalışmasına başladı

Serik\'teki yangının enerjisi düşürüldü, ekipler soğutma çalışmasına başladı
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Antalya'nın Serik ilçesinde dün orman dışı alanda çıkan yangının enerjisi, bugün sabah saatlerinde Orman Genel Müdürlüğü ekiplerince düşürüldü. Gece boyunca 150 araç ve 600 personel ile müdahale edilen yangın bölgesinde soğutma çalışmaları sürüyor.

Antalya'nın Serik ilçesinde orman dışı alanda çıkan yangınının enerjisinin düşürüldüğü bildirildi.

Dün, gündüz saatlerinde Akbaş Mahallesi Kızılbölük mevkisinde orman dışı alanda çıkan yangına ilk etapta 5 uçak ve 15 helikopter ile havadan müdahale edilirken, karada ise 75 arazöz, 3 iş makinesi ve yaklaşık 450 personel ile yangın işçisi görev yaptı. Havanın kararmasıyla birlikte hava araçlarının çalışmaları sona ererken, yangına müdahale karadan yoğunlaştırıldı. Gece saatlerinde bölgede 150 arazöz, iş makinesi ve çeşitli müdahale araçları ile yaklaşık 600 personel görev yaptı.

Bugün sabah erken saatlerde Orman Genel Müdürlüğü tarafından Serik'teki yangının enerjisinin düşürüldüğü, Muğla Menteşe'de başlayan yangına ise havadan ve karadan müdahalenin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Serik'teki yangının enerjisi düşürüldü, ekipler soğutma çalışmasına başladı - Son Dakika

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