Sinop Boyabat'ta sis, Boyabat Kalesi'ni bayramda sis tabakasının üzerinde bıraktı - Son Dakika
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Sinop Boyabat'ta sis, Boyabat Kalesi'ni bayramda sis tabakasının üzerinde bıraktı

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Sinop Boyabat\'ta sis, Boyabat Kalesi\'ni bayramda sis tabakasının üzerinde bıraktı
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Sinop'un Boyabat ilçesinde etkili olan sis, yerleşim alanlarının büyük bölümünü kaplarken tarihi Boyabat Kalesi sis tabakasının üzerinde kaldı. Cumhuriyet Bayramı'nda ortaya çıkan bu manzara, kale ile sis bulutlarını bir araya getirerek izleyenlere görsel şölen sundu.

Sinop'un Boyabat ilçesinde etkili olan sis, tarihi Boyabat Kalesi'nde güzel görüntüler oluşturdu. İlçe merkezini kaplayan sis tabakasının üzerinde kalan tarihi kale, ortaya çıkan manzarayla görenlerin ilgisini çekti.

İlçede etkili olan sis nedeniyle yerleşim alanlarının büyük bölümü sis altında kaldı. Tarihi Boyabat Kalesi ise sis tabakasının üzerinde yükselerek seyrine doyumsuz bir manzara oluşturdu. Kale ile sis bulutlarının bir araya gelmesiyle ortaya çıkan görüntüler, bölgenin doğal ve tarihi güzelliklerini bir kez daha gözler önüne serdi. Cumhuriyet Bayramı'nda ortaya çıkan manzara, izleyenlere görsel şölen sundu. Sislerin arasında yükselen tarihi kale, etkileyici görüntüsüyle dikkat çekti.

Kaynak: İHA
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