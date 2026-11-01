Şırnak Beytüşşebap\'ta 20 kilometrelik yol yeniden yapılıyor, yüzde 70\'i tamamlandı

Şırnak'ta devletin yatırımları her geçen gün artıyor. Huzur ve güvenin sağlandığı bölgelerde yeni yollar yapılıyor. Dere ıslah çalışmalarıyla taşkın ve sele karşı önlemler alınıyor.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesindeki yollar yeniden hayat buluyor. İlçe ile Ayvalık köyü arasındaki 20 kilometrelik yol yeniden yapılıyor. Eskiden tek şeritli olan yol dev yatırımlarla yeniden yapılıyor. Yolun yüzde 70'i tamamlandı. Habur Çayı'nda ise dere ıslah çalışmaları yapılarak sel sularının yola zarar vermemesi için duvar ve taşlarla önlemler alınıyor. Yüklenici firma yetkilisi Hüseyin Ertan, "İlçemizde 2 yıldır çalışmalarımız sürüyor. Yolun yüzde 70'ini tamamladık inşallah bu sezonda yolumuzun geriye kalan kısmı üzerinde çalışmalarımız sürecek. Yol yaparken aynı zamanda dere ıslah çalışmaları yapıyoruz sel ve taşkınlara karşı önlem alıyoruz. Yolumuz yüz yıllık bir proje duvarlarda beton çalışmaları yapıyoruz" dedi.