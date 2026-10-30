Şırnak'ta kaya düşürme çalışması 1 ay sürecek, 7 kişilik dağcı ekip de görev alacak - Son Dakika
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Şırnak'ta kaya düşürme çalışması 1 ay sürecek, 7 kişilik dağcı ekip de görev alacak

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Şırnak\'ta kaya düşürme çalışması 1 ay sürecek, 7 kişilik dağcı ekip de görev alacak
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Şırnak\'ta kaya düşürme çalışması 1 ay sürecek, 7 kişilik dağcı ekip de görev alacak
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Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesindeki yolda tehlike oluşturan kayalar, AFAD, jandarma, karayolları ve Trabzon'dan gelen 7 kişilik dağcı ekibin katıldığı operasyonla kontrollü düşürülüyor. Ekipler, vatandaşların can ve mal güvenliği için 3 gündür sahada ve 1 ay boyunca çalışacak.

Şırnak'ta tehlikeli bölgelerde kaya düşürme operasyonu sürüyor. Karadeniz Bölgesinden gelen dağcı ekip tehlikeli bölgelerde 1 ay çalışacak.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesindeki yol güzergahında tehlike oluşturan kayalar deneyimli ekipler tarafından kontrollü bir şekilde düşürülüyor. AFAD, jandarma ve karayolları ekiplerinin yanı sıra Trabzon'dan gelen 7 kişilik dağcı ekip riskli bölgelerde kaya düşürme operasyonlarına katılıyor. Koordineli çalışan ekipler vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla çalışma yaptıkları bölgelerde geniş çaplı güvenlik önlemleri alarak çalışıyor. 3 gündür yolda riskli kayaları düşüren ekipler 1 ay boyunca burada çalışacaklarını kaydetti. Ekip şefi Hakan Kar, "1 ay boyunca ilçe yolunda çalışacağız. 3 gündür buradayız Karadeniz Bölgesinden geldik, dağcılık ekibiyiz. Acil düşecek olan kayaları düşürdük. Arkada gördüğünüz bin tonluk kaya var bunu yarın indireceğiz. Bir ay boyunca buradayız. Ana yolda çalışmalarımız devam ediyor. AFAD, jandarma ve karayolları ekipleriyle beraber çalışıyoruz" dedi.

Kaynak: İHA
BeytüşşebapJandarmaTrabzonŞırnakGüncelÇevreAFADSon Dakika

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