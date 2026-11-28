Antalya'nın Akseki ve İbradı ilçeleri sınırlarında yer alan Üzümdere Irmağı, sonbahar yağmurlarının etkisiyle yeniden canlandı. Son yıllarda bilhassa yaz aylarında kuraklık sebebiyle suyu büyük ölçüde azalan, kimi dönemlerde ise tamamen kuruyan ırmakta bu yıl yaz mevsiminde de su akışı sürdü. Sonbahar yağışlarının ardından su seviyesi yer yer 2-3 metreye yaklaşırken, ırmakta yaşayan balıkların bu yıl kuraklık nedeniyle telef olmaması bölge sakinlerini sevindirdi.

Toros Dağları'nın doğal güzellikleri arasında yer alan Üzümdere Irmağı, yalnızca bölgenin önemli su kaynaklarından biri değil, aynı zamanda zengin yaban hayatı ve bitki örtüsüyle de dikkat çekiyor. Irmak ve çevresindeki doğal alanlar, çok sayıda canlı türüne yaşam alanı sunuyor. Sonbahar yağmurlarıyla yükselen su seviyesi, bölgedeki doğal yaşam için umut oldu.

Yaban hayatının can damarı

Üzümdere Irmağı ve çevresindeki doğal yaşam alanları, yaban keçisi, bozayı, kurt, vaşak, yaban kedisi, tilki, tavşan ve domuz gibi birçok yabani hayvana ev sahipliği yapıyor. Bilhassa sarp kayalıklar ve ormanlık alanlar, yaban keçilerinin barınma, beslenme ve yavrulama alanlarını oluşturuyor.

Bölge, kuş çeşitliliğinin zenginliğiyle de öne çıkıyor. Üzümdere havzası ile Oymapınar Barajı çevresi, nadir rastlanan kuş türleri bakımından önemli doğal yaşam alanları arasında yer alıyor. Bu canlıların yaşamlarını sürdürebilmesi için ırmaktaki suyun devamlılığı büyük önem taşıyor.

Toroslar'ın doğal güzellikleri arasında

Üzümdere havzası, zengin bitki örtüsü ve doğal güzellikleriyle Toroslar'ın dikkat çeken bölgeleri arasında bulunuyor. Irmak boyunca uzanan ağaçlar, çalı toplulukları, kayalık yamaçlar ve ormanlık alanlar, sonbahar yağmurlarıyla birlikte farklı renklere bürünüyor. Bölgenin doğal yapısı, çok sayıda yaban hayvanına beslenme, barınma ve yaşam alanı sağlıyor.

Oymapınar Barajı'nın önemli su kaynaklarından

Tarihi adıyla Melas Vadisi olarak bilinen Üzümdere Irmağı, Toroslar'dan gelen sularıyla Oymapınar Barajı'nı besleyen önemli su kaynaklarından birini oluşturuyor. Irmakta toplanan sular, vadiler boyunca ilerleyip Oymapınar Barajı'na ulaşıyor. Buradan Manavgat Irmağı üzerinden Akdeniz'e uzanan doğal su döngüsünün önemli bir parçasını meydana getiriyor.

"10 yılı aşkın süredir kuruyordu, bu yıl balıklar ölmedi"

Üzümdere Irmağı kıyısında işletmeci olan Gökhan Tutum, bu yıl ırmağın kurumamasının su kaynakları ve balık popülasyonu bakımından sevindirici olduğunu söyledi. Tutum, geçmiş yıllarda ırmağın 10 yılı aşkın süredir özellikle yaz aylarında kuruduğunu belirterek bu yıl yağışların iyi geçmesiyle su akışının sürdüğünü ifade etti.

Tutum, ırmağın Oymapınar Barajı'nın önemli su kaynaklarından biri olduğunu dile getirerek "Irmağımız bu sene kurumadı. Oymapınar Barajı'nın en önemli kollarından birisi burası. Yağışlar da iyi geçti. Normalde 10 ayı aşkındır kuruyordu. Bu sene yağışlar iyi geçtiği için kurumadı. Bu şekilde devam ederse kurumayacak. Burada balıklar için de su kaynağı ve balık popülasyonu açısından çok önemli bir bölgedeyiz" dedi.

Irmağın bu yıl kurumaması sayesinde balıkların da telef olmadığını belirten Tutum, "Bu sene ırmak kurumadığı için balıklarımız da ölmedi. Bu bizim için çok güzel bir şey oldu. Normalde 10 yılı aşkın süredir ırmağımız kuruyor, balıklar da ölüyordu. Bu durum balık popülasyonunu olumsuz yönde etkiliyordu. Bu yıl kurumadığı için çok sevinçliyiz. İnşallah yağmurlar devam ettiği müddetçe ırmağımız akmaya devam eder" diye konuştu.

"Su seviyesi 2-3 metreye yaklaştı"

Yaz aylarında ırmağın kimi kesimlerinde su seviyesinin epeyce azaldığını dile getiren Tutum, son yağışlarla birlikte su miktarının gözle görülür biçimde yükseldiğini belirtti.

Tutum, "Yazın yer yer kuruyan bölgeler vardı. Köprünün aşağı taraflarında, daha aşağı kesimlerde ve suyun göl oluşturduğu yerlere yakın bölgelerde su seviyesi yaklaşık 1 metre civarındaydı. Şu anda ise su seviyemiz 2-3 metreye yaklaştı. Irmağımız kurumadı, daha da canlandı. İnşallah bundan sonra da kurumaz" ifadelerini kullandı.

Kuraklık tehdidine karşı suyun önemi

Son yıllarda yağışların azalması ve yaz aylarında yükselen sıcaklıklar sebebiyle Üzümdere Irmağı'nda büyük su kayıpları yaşanıyor. Bilhassa yaz aylarında suyun çekildiği dönemlerde ırmak yatağında küçük su birikintileri kalıyor ve bu durum balıklarla çevredeki doğal yaşamı olumsuz etkiliyor.

Sonbahar yağmurlarıyla su seviyesinin yeniden yükselmesi bölgeye umut verirken, Üzümdere Irmağı'nın korunmasının doğal yaşamın sürmesi ve Oymapınar Barajı'na su akışı bakımından taşıdığı önem bir kez daha ortaya çıkıyor.