Tekirdağ Ganos Dağları'nda fotokapanlar yaban hayatını ve tilkiyi görüntüledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Tekirdağ Ganos Dağları'nda fotokapanlar yaban hayatını ve tilkiyi görüntüledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Tekirdağ Ganos Dağları\'nda fotokapanlar yaban hayatını ve tilkiyi görüntüledi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Tekirdağ Ganos Dağları\'nda fotokapanlar yaban hayatını ve tilkiyi görüntüledi
Haber Videosu

Tekirdağ'ın Ganos Dağları'nda farklı noktalara kurulan fotokapanlar, karaca, yaban domuzu, tavşan, tilki, çakal, porsuk ve yaban kedisini görüntüledi. Kayıtlarda tilkinin ekmek yerken arkasındaki ev kedisince izlendiği an da dikkat çekti.

Tekirdağ'daki Ganos Dağları'nda kurulan fotokapanlar, bölgedeki yaban hayatını gözler önüne serdi. Ormanda dolaşan karacalar, yaban domuzları, tavşanlar, tilkiler, çakallar, ve porsuklar fotokapan kameralarına yansıdı.

Tekirdağ'ın doğal güzellikleriyle öne çıkan Ganos Dağları'nda yaban hayatı, fotokapanlarla kayıt altına alınıyor. Ormanın farklı noktalarına yerleştirilen kameralar, insan gözünden uzak noktalarda yaşayan hayvanların günlük yaşamına ilişkin görüntüler elde edilmesini sağlıyor. Fotokapan görüntülerinde yaban domuzlarının ormanın derinliklerinde dolaştığı, tavşanların hareket halinde olduğu ve tilkilerin sessizce ilerlediği görüldü. Gece saatlerinde çakalların ve porsukların da hareketliliği kameralara yansıdı. Yaban kedilerinin ormandaki yaşamından kesitler de görüntüler arasında yer aldı.

Tilkiden ev kedisine ilginç karşılaşma

Görüntülerin en dikkat çekici anlarından birinde ise bir tilkinin ekmek yediği sırada arkasındaki ev kedisi tarafından izlendiği görüldü. Tilkinin ekmeğini yerken çevresinden habersiz olması, ev kedisinin ise onu sessizce takip etmesi ilginç görüntüler oluşturdu. Ganos Dağları'nda kaydedilen görüntüler, bölgenin yaban hayatı açısından barındırdığı çeşitliliği bir kez daha ortaya koydu.

Kaynak: İHA
TekirdağGüncelEkmekÇakalYaşamÇevreSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Suriye’de eğitim müfredatında değişiklik Türkler için artık o ifade kullanılmayacak Suriye'de eğitim müfredatında değişiklik! Türkler için artık o ifade kullanılmayacak
Rus gençlerin yeni akımı dehşete düşürdü Rus gençlerin yeni akımı dehşete düşürdü
Aşk-ı Memnu’nun Bülent’i şimdi ne iş yapıyor Batuhan Karacakaya’nın yeni mesleği Aşk-ı Memnu’nun Bülent’i şimdi ne iş yapıyor? Batuhan Karacakaya’nın yeni mesleği
Trump’ı zora sokacak kare Önce övgüler dizdi, sonra böyle yakalandı Trump'ı zora sokacak kare! Önce övgüler dizdi, sonra böyle yakalandı
Zam furyasından o da nasibini aldı Bu yılki fiyatı cep yakıyor Zam furyasından o da nasibini aldı! Bu yılki fiyatı cep yakıyor
Şişli’de çatıdan düşen kadının son fotoğrafı ortaya çıktı 2 kişi gözaltına alındı Şişli'de çatıdan düşen kadının son fotoğrafı ortaya çıktı! 2 kişi gözaltına alındı
Akaryakıtta indirim dönemi bitti Çifte zam geliyor, rakamlar da hayli okkalı Akaryakıtta indirim dönemi bitti! Çifte zam geliyor, rakamlar da hayli okkalı
Korkunç kazada akılalmaz olay Atın kopan bacağı araca saplandı Korkunç kazada akılalmaz olay! Atın kopan bacağı araca saplandı
13:17
Okan Buruk herkesi topladı Derbi için tek bir isteği var
Okan Buruk herkesi topladı! Derbi için tek bir isteği var
13:10
İsmail Kartal’dan Galatasaray’a gözdağı: 10 kişiyle yendim, yine yeneceğim
İsmail Kartal'dan Galatasaray'a gözdağı: 10 kişiyle yendim, yine yeneceğim
13:05
Gürsel Tekin: Özgür Özel, Kılıçdaroğlu’ndan özür dilerse CHP’ye dönebilir
Gürsel Tekin: Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'ndan özür dilerse CHP'ye dönebilir
12:43
Kerem Aktürkoğlu’ndan Galatasaray derbisi öncesi özel talep
Kerem Aktürkoğlu'ndan Galatasaray derbisi öncesi özel talep
12:14
Oktay Saral, Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı görevinden istifa etti
Oktay Saral, Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı görevinden istifa etti
12:10
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi belli oldu
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi belli oldu
11:32
Montaj mı değil mi Mahmut Tanal’ın paylaştığı mesaj görseli ortalığı karıştırdı
Montaj mı değil mi? Mahmut Tanal'ın paylaştığı mesaj görseli ortalığı karıştırdı
10:48
Akaryakıtta indirim dönemi bitti Çifte zam geliyor, rakamlar da hayli okkalı
Akaryakıtta indirim dönemi bitti! Çifte zam geliyor, rakamlar da hayli okkalı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.10.2026 13:28:11. #.0.2#
SON DAKİKA: Tekirdağ Ganos Dağları'nda fotokapanlar yaban hayatını ve tilkiyi görüntüledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei