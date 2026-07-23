Tunceli\'de Dağ Keçileri Su İçerken Görüntülendi

Tunceli'de koruma altındaki dağ keçileri, su içerken görüntülendi.

Tunceli'nin Pülümür Vadisi'nde koruma altında bulunan dağ keçileri, doğal yaşam alanlarında su içerken görüntülendi. Bölgenin simgeleri arasında yer alan ve nesilleri koruma altında bulunan dağ keçilerinin sakin halleri, doğanın eşsiz güzelliğini bir kez daha gözler önüne serdi. Doğal yaşamın önemli parçalarından olan dağ keçileri, Pülümür Vadisi'nin berrak sularında susuzluklarını giderirken objektiflere yansıdı. Sezer Aksöyek tarafından görüntülenen dağ keçileri, bölgedeki yaban hayatının zenginliğini ve doğal yaşamın korunmasının önemini ortaya koydu. - TUNCELİ