’Yeşil Vatan Buluşmaları’ kapsamında Domaniç’in tarihi ve doğal değerleri tanıtıldı

Kütahya Gazeteciler Cemiyeti tarafından düzenlenen "Yeşil Vatan Buluşmaları" programı kapsamında Kütahya Valisi Musa Işın, Domaniç ilçesinde bir dizi ziyaret ve incelemede bulundu. Program çerçevesinde kamu kurumları ziyaret edilirken, ilçenin tarihi, kültürel ve doğal zenginlikleri de basın mensuplarına tanıtıldı.

Programın ilk durağı Domaniç Kaymakamlığı oldu. Kaymakam Okan Yenidünya tarafından karşılanan Vali Musa Işın, ilçede yürütülen kamu yatırımları, devam eden projeler ve planlanan çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Ziyarette ilçenin gelişimine yönelik yürütülen hizmetler değerlendirilirken, kamu kurumlarının koordinasyon içinde sürdürdüğü çalışmalar ele alındı. Kaymakamlık ziyaretinin ardından Domaniç Belediyesine geçen Vali Işın, Belediye Başkanı Engin Uysal ile bir araya geldi. Görüşmede ilçede yürütülen belediye hizmetleri, altyapı çalışmaları, devam eden yatırımlar ve gelecekte hayata geçirilmesi planlanan projeler değerlendirildi. Belediye Başkanı Uysal, Domaniç'in gelişimine yönelik yürütülen çalışmalar hakkında Vali Işın'a kapsamlı bilgi verdi.

"Domaniç, her yönüyle zengin"

Program kapsamında daha sonra Türk tarihinin önemli manevi merkezlerinden biri olan Hayme Ana Türbesi ziyaret edildi. Vali Musa Işın, türbede dua ederek, incelemelerde bulundu. Ziyaret sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Işın, Domaniç'in yalnızca tarihi ve kültürel mirasıyla değil, sahip olduğu doğal güzelliklerle de önemli bir turizm destinasyonu olma potansiyeline sahip olduğunu söyledi. Yeşil Vatan Buluşmaları'nın bölgenin tanıtımı açısından önemli bir organizasyon olduğunu ifade eden Vali Işın, Kütahya ve Bursa'da görev yapan basın mensuplarının aynı programda buluşmasının iki şehir arasındaki iletişimi güçlendireceğini belirtti. Işın, bu tür organizasyonların Domaniç'in doğal, tarihi ve kültürel değerlerinin daha geniş kitlelere ulaştırılmasına katkı sağlayacağını dile getirdi.

Programın bir diğer durağı ise Domaniç'in önemli doğal alanlarından Topuk Yaylası oldu. Burada incelemelerde bulunan Vali Işın, bölgenin turizm potansiyeli, biyolojik çeşitliliği ve doğal yaşam alanları hakkında yetkililerden bilgi aldı. Katılımcılar, yaylada bulunan kurbağa göçü gözlem alanını ziyaret ederek, bölgenin ekolojik yapısı ve yaban hayatı konusunda bilgilendirildi. Topuk Yaylası'nda kurulan yöresel ürün stantlarını da gezen Vali Işın, vatandaşlarla sohbet ederek, bölgeye özgü geleneksel lezzetler ve el emeği ürünleri inceledi. Program kapsamında gerçekleştirilen doğa yürüyüşünde katılımcılar, yaylanın zengin bitki örtüsü, temiz havası ve doğal yaşam alanlarını yakından görme fırsatı buldu.

750 yıllık geçmişiyle Osmanlı Devleti'nin kuruluş dönemine tanıklık etti

Yeşil Vatan Buluşmaları kapsamında son olarak yaklaşık 750 yıllık geçmişiyle Osmanlı Devleti'nin kuruluş dönemine tanıklık ettiği kabul edilen Mızık Çamı ziyaret edildi. Domaniç Kaymakamlığı yetkililerinden anıt ağacın tarihi ve kültürel geçmişi hakkında bilgi alan Vali Işın, Hayme Ana'nın torunu Osman Gazi'yi dallarında salladığına inanılan Mızık Çamı'nın Türk tarihinin en önemli sembollerinden biri olduğunu ifade etti. Tarihi ve kültürel mirasın korunmasının gelecek nesillere karşı ortak bir sorumluluk olduğunu vurgulayan Vali Işın, bu tür anıt eserlerin ve doğal miras alanlarının korunarak gelecek kuşaklara aktarılmasının büyük önem taşıdığını belirtti.

Yeşil Vatan Buluşmaları programına Vali Musa Işın'ın yanı sıra DPÜ Rekötürü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, iş insanı Nafi Güral ile eşi Gülsüm Güral, Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Erkan Sağlam, il protokolü, Kütahya ve Bursa'dan basın mensupları, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı. Program boyunca Domaniç'in tarihi mirası, doğal güzellikleri ve turizm potansiyeli katılımcılara tanıtılırken, bölgenin sahip olduğu değerlerin ulusal ölçekte daha fazla tanıtılması hedeflendi.