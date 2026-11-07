Van Başkale\'de gece başlayan kar yağışı araçları ve çatıları beyaz örtüyle kapladı

Van'ın Başkale ilçesinde kar yağışı etkili olurken ilçe beyaza büründü

2 bin 400 rakımla Türkiye'nin en yüksek yerleşim yerlerinden olan Başkale ilçesinde kar yağışı etkili oldu. Başkale'de kar yağışı etkisini gösterdi, araçlar beyaz örtüyle kaplandı. Başkale, dün gece saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışıyla birlikte beyaza büründü. İlçe merkezinde kar yağışı nedeniyle evlerin çatıları ve park halindeki araçların üzeri beyaz örtüyle kaplandı.