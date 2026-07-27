Van YYÜ Tıbbi Aromatik Bitkiler Bahçesi

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) yerleşkesindeki Tıbbi Aromatik Bitkiler ve Geofit Bahçesi, bünyesinde barındırdığı yaklaşık 300 bitki türüyle hem bilimsel çalışmalara katkı sunuyor hem de ziyaretçilerine renk ve koku şöleni yaşatıyor.

Van YYÜ Ziraat Fakültesi bünyesinde oluşturulan Tıbbi Aromatik Bitkiler ve Geofit Bahçesi, yaklaşık 300 farklı bitki türünü aynı alanda buluşturuyor. Her yıl binlerce kişinin ziyaret ettiği bahçe, sahip olduğu zengin bitki çeşitliliğiyle hem eğitim ve bilimsel araştırmalara ev sahipliği yapıyor hem de doğaseverlere eşsiz bir deneyim sunuyor. Yaklaşık 10 yıldır geliştirilen bahçede lavanta, ekinezya, adaçayı, melisa, kekik, nane, sarı kantaron, papatya, limon otu, civanperçemi ve çok sayıda tıbbi, aromatik ile geofit bitkisi yetiştiriliyor. İlkbahardan sonbaharın sonuna kadar farklı dönemlerde çiçek açan bitkiler, ziyaretçilere rengarenk görüntüler ve birbirinden farklı doğal kokular sunuyor.

"Bahçemizi her yıl yaklaşık 3 bin kişi ziyaret ediyor"

İHA muhabirine konuşan Van YYÜ Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Tunçtürk, son yıllarda üniversite bünyesinde bölge tarımına katkı sağlayacak önemli projeleri hayata geçirdiklerini belirtti. Tunçtürk, "Biz özellikle Bahçe Bitkileri Bölümü ve Tarla Bitkileri Bölümü bünyesinde, son 5 yılda kurduğumuz bahçelerle bölge tarımına destek vermek amacıyla önemli hamleler yaptık. Son 5 yılda üniversitemizin destekleriyle yürütülen bir proje kapsamında, bin ağaçtan ve 10 farklı meyve türünden oluşan çok güzel bir kapama meyve bahçemiz oluşturuldu. Ayrıca yaklaşık 10 yıldır her geçen gün geliştirdiğimiz, üniversitemizin ve ilimizin markası haline gelen çok değerli bir tıbbi ve aromatik bitkiler bahçemiz bulunuyor. Bu bahçemizi her yıl yaklaşık 3 bin kişi ziyaret ediyor. Özellikle ilkbahardan sonbaharın sonuna kadar açan çiçekleri, yaydığı kokular ve bünyesinde barındırdığı zengin gen kaynaklarıyla oldukça kıymetli bir bahçe" dedi.

Son 4 yıldır 5 dönümlük alanda üzüm bağı projesini de sürdürdüklerini ifade eden Tunçtürk, ilerleyen yıllarda meyve bahçesi ve üzüm bağında da tıbbi ve aromatik bitkiler bahçesinde olduğu gibi hasat şenlikleri düzenlemeyi hedeflediklerini kaydetti.

Van YYÜ Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Lütfi Nohutçu ise bahçede yaklaşık 300 farklı bitki türünün aynı anda görülebildiğini dile getirerek, "Şu anda bahçemizde yaklaşık 300 farklı bitki türü bulunuyor ve bu türlerin tamamını aynı anda, aynı alanda görme imkanına sahibiz. Bu türlerin bir kısmını aromatik bitkiler, bir kısmını tıbbi bitkiler, bir kısmını ise geofit bitkileri oluşturuyor. Bu bahçenin en büyük avantajı, bu bitkilerin tamamını aynı anda ve aynı yerde inceleme fırsatı sunmasıdır. Başka bir yerde bu bitkileri görebilirsiniz ancak onların kokusunu alamazsınız. Bahçemizi ziyaret eden misafirlerimiz ne demek istediğimizi çok daha iyi anlıyor. Çünkü burada birçok bitkinin kokusunu aynı anda hissedebiliyor, bazılarını yakından inceleyebiliyor ve uygun olanların tadına bakabiliyorlar. Aynı zamanda rengarenk bitkilerin oluşturduğu görsel şölenin de keyfini çıkarıyorlar" diye konuştu.

Bahçenin öğrenciler için uygulamalı eğitim merkezi niteliği de taşıdığını söyleyen Nohutçu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şu anda bahçemizde staj yapan öğrencilerimiz bulunuyor. Öğrencilerimiz burada tıbbi ve aromatik bitkiler, geofit bitkileri ile tarla bitkilerine ait bazı türlerin yetiştiriciliği, bakımı, hasadı ve ekonomik değerleri hakkında uygulamalı eğitim alıyor. Bitkilerin üretim süreçlerini yerinde öğrenirken, bunların ekonomik değere nasıl dönüştürülebileceğini de keşfediyorlar. Bu sayede hem mesleki bilgi ve deneyimlerini geliştiriyor hem de eğitim aldıkları alana önemli bir katkı sağlamış oluyorlar."