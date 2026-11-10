Yanan bahçeler için Adana İmamoğlu'nda 110 üreticiye 12 bin zeytin fidanı dağıtıldı - Son Dakika
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Yanan bahçeler için Adana İmamoğlu'nda 110 üreticiye 12 bin zeytin fidanı dağıtıldı

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Yanan bahçeler için Adana İmamoğlu\'nda 110 üreticiye 12 bin zeytin fidanı dağıtıldı
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Yanan bahçeler için Adana İmamoğlu\'nda 110 üreticiye 12 bin zeytin fidanı dağıtıldı
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Adana İmamoğlu'nda 2025 ve 2026'daki yangınlarda zarar gören 110 üreticiye Tarım ve Orman Bakanlığınca 12 bin zeytin fidanı dağıtıldı. Fidanlar, yanan zeytin bahçelerine yeniden dikilmek üzere üreticilere teslim edildi.

Adana'nın İmamoğlu ilçesinde orman yangınlarında bahçeleri ve evleri zarar gören 110 üreticiye, Tarım ve Orman Bakanlığınca 12 bin zeytin fidanı dağıtıldı. Yangında ağaçlarını kaybeden üreticiler, yeniden zeytin yetiştirmek için fidanlarını teslim aldı.

İmamoğlu ilçesinde 8 Eylül 2026 tarihinde başlayarak şiddetli rüzgarın etkisiyle 3 gün süren orman yangınında yaklaşık 400 hektar alan zarar gördü. İlçede 2025 ve 2026 yıllarında meydana gelen yangınlardan etkilenen üreticilerin yaralarının sarılması amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 12 bin zeytin fidanı gönderildi.

İmamoğlu İlçe Tarım ve Orman Müdürü Cemil Çabuk, muhtarlarla birlikte Üçtepe Mahallesi'ne tırlarla getirilen fidanları yangından etkilenen üreticilere teslim etti. Yanan zeytin bahçelerinin yerine yeniden fidan dikecek olan vatandaşlar, sağlanan destekten dolayı devlete ve emeği geçenlere teşekkür etti.

"Yeniden bir fidan ekeceğiz, yeniden bir ağacımız olacak"

Yangında zeytin bahçesi zarar gören Gülay Demir, yaşadıkları korku ve kaybın büyük olduğunu belirterek, "Büyük bir korku yaşandı. İnsanlar arabalarını, hayvanlarını, canlarını kurtarmak için canla başla mücadele ettiler. Sağ olsun devletimiz de her türlü yardımı yaptı. Bütün yetkililere teşekkür ediyoruz. Hayvanlarımız yemi de dahil her türlü yardımı yaptılar. Benim zeytin bahçem yandı. Bütün köylünün zeytin bahçesi, özellikle ormanlarımız yandı. Çok büyük bir acı, büyük bir kayıp. Devletimiz yardım ediyor. Yeniden bir fidan ekeceğiz, yeniden bir ağacımız olacak" dedi.

"358 tane fidan aldık, Allah yetiştirmeyi nasip etsin"

Yangında 18 dönümlük zeytin bahçesinin yanı sıra tarımsal ürünleri ve ekipmanları da zarar gören Mehmet Ali Keskin ise, "18 dönüm zeytin bahçem yandı. Bin 200 balyam yandı, 2 ton yulafım yandı. Tarım aletlerim yandı. Bizim bir tane yeşil ormanımız kalmadı. Biz orman içinde yetişen bir insanız. Yörük milletiyiz. Ormanı seven, halkını, ormanını, milletini seven insanlarız. 358 tane fidan aldık. Allah yetiştirmeyi nasip etsin" diye konuştu.

"12 bin fidan 110 kişiye dağıtılıyor"

Üçtepe Mahalle Muhtarı Ali Şahin de yangında geniş bir alanın zarar gördüğünü ifade ederek, "Burada çok büyük bir alanımız yandı. Zeytin fidanlarımız yandı, ormanlarımız hep yandı. İşte zeytinlerimizin yandığı yerlere zeytin fidanlarımız geldi. Yetkililer bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmadılar. 12 bin adet fidan, 110 kişiye dağıtılıyor şu anda" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
İmamoğluEkonomiGüncelZeytinTarımAdanaÇevreSon Dakika

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SON DAKİKA: Yanan bahçeler için Adana İmamoğlu'nda 110 üreticiye 12 bin zeytin fidanı dağıtıldı - Son Dakika
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