Yeni Zelanda'nın Kuzey Adası'nda en az 20 pilot balina karaya vurdu, 4'ü yaşıyor - Son Dakika
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Yeni Zelanda'nın Kuzey Adası'nda en az 20 pilot balina karaya vurdu, 4'ü yaşıyor

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Yeni Zelanda\'nın Kuzey Adası\'nda en az 20 pilot balina karaya vurdu, 4\'ü yaşıyor
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Yeni Zelanda'nın Kuzey Adası'ndaki Ngawi kıyısında en az 20 pilot balina karaya vurdu. DOC, yerli Maori kabilesi ve Project Jonah ile kurtarma çalışması yürüttüğünü belirtirken Project Jonah 4 balinanın hayatta olduğunu ve tekrar suya döndürülmeye çalışılacağını açıkladı.

Yeni Zelanda'nın Kuzey Adası'ndaki bir plajda onlarca pilot balina karaya vurdu.

Yeni Zelanda Doğal Kaynakları Koruma Dairesi (DOC) tarafından yapılan açıklamada, Kuzey Adası'nın en güney noktası olan Cape Palliser yakınlarındaki Ngawi kıyısında en az 20 pilot balinanın karaya vurduğu ifade edildi. Balinaların kurtarılması için yerli Maori kabilesi ve karaya vurmuş balinaları kurtarma konusunda uzman grup olan Project Jonah ile birlikte çalıştığını belirtti. Çevre kuruluşu Project Jonah tarafından yapılan açıklamada, 4 balinanın hayatta olduğu ve kurtarma ekiplerinin balinaları tekrar su yüzüne çıkarmaya çalışacağı aktarıldı.

Yeni Zelanda ve komşu Avustralya'da, her iki ada ülkesini çevreleyen derin okyanuslarda yaşayan büyük pilot balina popülasyonları nedeniyle sıklıkla karaya vurma olayları yaşanıyor. Balinaların karaya vurmasının nedeni ise bilinmiyor.

Kaynak: İHA
Yeni ZelandaPilotYaşamDünyaÇevreSon Dakika

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