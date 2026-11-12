Yozgat Fakıbeyli'de Tomris buğdayı ilk kez 18-20 dönümlük alanda denendi - Son Dakika
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Yozgat Fakıbeyli'de Tomris buğdayı ilk kez 18-20 dönümlük alanda denendi

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Yozgat Fakıbeyli\'de Tomris buğdayı ilk kez 18-20 dönümlük alanda denendi
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Yozgat Fakıbeyli\'de Tomris buğdayı ilk kez 18-20 dönümlük alanda denendi
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Yozgat Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün çalışmalarıyla Fakıbeyli köyünde daha önce ekilmeyen yerli buğday Tomris ilk kez toprakla buluştu. 18-20 dönümlük deneme ekiminde doğru tohum miktarı ve seyrek ekimle kuraklıkla mücadele ve verim artışı hedefleniyor.

Yozgat Tarım ve Orman Müdürlüğü öncülüğünde yürütülen tarımsal yenilik ve çeşitlilik çalışmaları kapsamında, merkeze bağlı Fakıbeyli köyünde daha önce hiç ekilmemiş olan yerli buğday çeşidi 'Tomris' toprakla buluştu.

İl genelinde 9 ilçe ve 26 köyde 32 yerli buğday ile 14 yerli arpa çeşidinin adaptasyon ve yaygınlaştırma çalışmalarını sürdüren ekipler, üreticilere modern ve verimli tarım tekniklerini çiftçilere aktarıyor. Fakıbeyli köyünde çiftçilik yapan Davut Esmer ile gerçekleştirilen 18-20 dönümlük deneme ekiminde, doğru tohum miktarı ve seyrek ekim teknikleriyle kuraklıkla mücadele ve verim artışı hedefleniyor.

Fakıbeyli köyünde çiftçilik yapan Davut Esmer Tarım İl Müdürlüğü ile birlikte deneme ekimi yaptığını belirtti. Esmer, "Tarlamız 18-20 dönüm civarında. Yeni tohumlarla deneme yapıyoruz. İnşallah yağışımız bol geçer, hasadımız iyi olur" dedi.

"Denenmemiş tohum yenilik getiriyor"

Esmer, geçen yıl elde ettiği mahsulü ve bu sezondaki beklentisini şu sözlerle anlattı: "Geçen yıl yaklaşık dekara 300-350 kilo gibi bir mahsulümüz oldu. Çok şükür hasadımız gayet güzeldi. Bu yıl da o şekilde bekliyoruz. Denenmemiş tohum yenilik getiriyor. Tarım Müdürlüğü'nün bilgi ve tecrübelerinden faydalanıyoruz. Örneğin dekara 30-40 kilo buğday atarken şimdi 20-22 kilo civarına düşürdük. Fazla olduğu söylendi. Baktık, gerçekten de hoş oldu. Bunun yanı sıra ben de araştırıyorum. Sık ekilen tohumla seyrek ekilenin arasında dağlar kadar fark var. Kuraklıkta çok büyük etkisi var."

"Amacımız yerli tohum çeşitlerini yaygınlaştırmak"

Yozgat Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli Ziraat Teknikeri Osman Akarsubaşı uzun yıllardır İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce çiftçilere yeni yerli tohum çeşitlerini ektirdiklerini söyledi. Akarsubaşı, "Amacımız yerli tohum çeşitlerini yaygınlaştırmak, üretimi ve verimi arttırmak. Ayrıca yeni tarım tekniklerini de çiftçilerimize göstermek için de demonstrasyonlar yapıyoruz. Çiftçimizle Yozgat'ta ilk toprak işlemesiz tarımı yapmıştık, uzun yıllar devam ettik. Hala o konularda çalışmalarımız devam ediyor" cümlelerini kullandı.

"Ekimlerimiz yaklaşık 1 aydır devam ediyor"

Tarlada 3-4 yerli çeşidin ekimini yaptıklarını ifade eden Akarsubaşı, "Burası sulu bir arazi. Sulu şartlar için geliştirilmiş olan 3-4 çeşidi burada ekeceğiz. Ekimlerimize başladık yaklaşık 1 aydır devam ediyor. Önümüzdeki hafta bitireceğiz. Yozgat genelinde 9 ilçemizde 26 köyde 28 çiftçimizle ekimler yapıyoruz. Burada 32 yerli çeşit buğdayı ekiyoruz. 14 çeşit de yerli arpa çeşitlerini ekiyoruz. Onun haricinde de tıbbi ve aromatik bitkiler konusunda değişik denemelerimiz var. Doğrudan ekim toprak işlemesiz ekim ile ilgili çiftçilerimizle çalışmalarımız var. Şu anda da ekimimizi yapıyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA
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