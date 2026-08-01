Yüksekova'da Ağustos'ta İki Mevsim Keyfi - Son Dakika
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Yüksekova'da Ağustos'ta İki Mevsim Keyfi

Yüksekova\'da Ağustos\'ta İki Mevsim Keyfi
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaz sıcağı ve 4 metrelik kar tünelleri aynı anda yaşanıyor.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir yanda yaz mevsimi yaşanırken, diğer yanda 4 metreyi aşan kar kütlelerinin arasında oluşan doğal tüneller ziyaretçilerine iki mevsimi aynı anda sunuyor.

Doğu Anadolu Bölgesi'nin eşsiz doğasıyla öne çıkan Yüksekova ilçesinde, ağustos ayının ortasında sıra dışı görüntüler yaşanıyor. İlçe merkezinde yaz sıcakları etkisini gösterirken; İkiyaka Dağları ve doğa harikası Sat Gölleri mevkisinde ise metrelerce yükseklikteki kar kütleleri varlığını koruyor.

"Kar tünellerinde iki mevsim keyfi"

Hakkari İl Özel İdaresine bağlı Yüksekova Şantiyesi Şefliği ekiplerinin yürütmüş olduğu çalışmaların ardından Sat Gölleri yolu ulaşıma açıldı. Yolların açılmasıyla birlikte bölgeye akın eden vatandaşlar, adeta devasa tünelleri andıran kar duvarlarının arasında yürüyüş yaptı. Bir yanda pırıl pırıl yaz güneşi, diğer yanda ise 4 metreyi bulan kar kalınlığıyla iki mevsimin bir arada yaşandığı bölgede; kardan tünelleri gezen doğaseverler ve yöre halkı bu eşsiz atmosferin tadını çıkardı.

"Ağustos ayında iki mevsimi bir arada yaşıyoruz"

Bölgedeki kar tünellerini ziyaret ederek incelemelerde bulunan Yüksekova Ziraat Odası Başkanı Perviz Geçirgen, ilçenin zengin coğrafi yapısına dikkat çekerek, "Ülkemizin dört bir yanında yaz sıcakları hakimken, Yüksekova'mızda bugün adeta iki mevsimi bir arada yaşıyoruz. İkiyaka Dağları ve Sat Gölleri mevkisinde ağustos ayında bile metrelerce kar kütlesiyle karşı karşıyayız. Ekiplerimizin yolu açmasıyla ortaya çıkan ve tünelleri andıran bu kar yapısı, coğrafyamızın ne kadar özel olduğunu bir kez daha gösteriyor. Vatandaşlarımız bir yanda yaz güneşinin, diğer yanda bu doğal kar tünellerinin keyfini çıkarıyor. Kar, ağustos ayında erimediği gibi toprağımıza ve su kaynaklarımıza da hayat vermeye devam ediyor. Tüm doğaseverleri bu iki mevsimin buluştuğu eşsiz atmosferi görmeye davet ediyoruz" dedi.

Bölgeyi gezen vatandaşlar, yüksekliği 4 metreyi aşan kar tünellerinin içerisinde gezintiye çıkarak ağustos ayında kar keyfi yaşadı ve bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Yüksekova'da Ağustos'ta İki Mevsim Keyfi - Son Dakika

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